Una inesperada noticia enlutó a los fans del anime a nivel mundial esta mañana. El reconocido actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza falleció la noche del sábado, según comunicaron sus amigos y colegas en redes sociales.

Mendoza será recordado por dar voz a varios personajes de anime, entre los que destaca la versión latina de Gohan, el hijo mayor de Gokú en la serie “Dragon Ball Z”.

“Apenas hace un par de días no reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón de tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, señaló el actor Mario Castañeda, quién presta su voz a “Goku” en la misma serie.

Sumándose a las muestras de reconocimiento, la Policía Nacional del Perú compartió una publicación evocando a Gohan, en la versión de ‘Gran Saiyaman’, justamente porque representaba la figura de un justiciero que luchaba contra los malhechores y ayudaba a la policía ante los ataques de ladrones y abusivos.

“Debajo de cada uniforme, existe una persona con ideales, con sueños, con una familia como tú y cada día lucha por la justicia. Respétalo porque aún sin conocerte daría la vida por defender la tuya. #VidaQueCuidaTuVida #HastaSiempreGohan #Gohan”, fue el mensaje que acompaña la gráfica.

Policía Nacional rinde homenaje a la voz de Gohan, Luis Alfonso Mendoza. (Facbook PNP)

Cabe resaltar que Luis Alfonso Mendoza prestó su voz para “Gohan” desde 1997, cuando el personaje era un adolescente en la serie. También ha trabajado para otras series y películas, incluyendo a Sheldon Cooper de “The Big Bang Theory”.

Otros trabajos fueron: Bugs Bunny en “El Show de los Looney Tunes”, Presto en “Calabozos y Dragones”, Dexter en “El Laboratorio de Dexter” (primeros episodios), Bananón en “Bananas en Pijama” y Daniel Larusso en “Karate Kid”.