Los acertijos visuales ayudan a desarrollar nuestra capacidad visual y de concentración. Ahora, con esto podrás entrenar tu velocidad mental, pues tienes que ser rápido, recuerda, solo tienes cinco segundos.

En esta prueba podrás encontrar muchas figuras en forma de ‘L’, donde está escondido la letra ‘T’ dentro de ellas. Es fácil, solo presta mucha atención.

Solo tienes que detectar la letra ‘T’ que no forma parte del grupo de figuras. Recuerda que solo tiene cinco segundos para encontrarlo. ¿Te animas?

¿Podrás encontrar la ‘T’ escondida en 5 segundos? Pongámoslo a prueba

¿Lo lograste? Si así fue, déjame decirte que no fue tan difícil de encontrarlo, inclusive, muchas personas lograron encontrarlo en menos de tres segundos. Pero si no lo lograste, no te preocupes. A continuación, te dejamos la letra escondida.

La letra se encuentra escondida en la parte izquierda de la imagen, donde tiene color azul que lo iguala con dos figuras pegadas a la letra. Todo es cuestión de concentración.

