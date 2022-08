Este reto pondrá a prueba tu velocidad mental, pues tienes que ser rápido, solo tienes cinco segundos. Recuerda que los acertijos visuales permiten a que desarrolles tu capacidad visual y de concentración.

Mira este mar de pingüinos y detecta cual es el que no se parece al resto, no es complicado, esto pondrá a prueba tu velocidad mental.

Solo tienes que encontrar al pingüino que no se parezca a todos, pero recuerda, tienes quince cinco segundos para hacerlo. No es difícil. ¿Te animas?

¿Podrás encontrar al pingüino infiltrado en menos de 5 segundos? Pongámoslo a prueba

¿Lo encontraste? Si así fue, es probable que seas parte de ese 90% de personas que intentaron resolver este reto, pero no lograron encontrarlo. Pero si no lo encontraste, no te preocupes, en la siguiente imagen te mostramos donde estaba escondido el pingüino infiltrado.





En la parte derecha de la imagen se encontraba, este pingüino tiene toda la cabeza de color oscuro, a diferencia de los demás, tampoco tiene una mancha en su pico.

