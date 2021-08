La exitosa canción Dime cómo quieres, el dueto que grabaron Christian Nodal y Ángela Aguilar, hija el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar, desde su lanzamiento desató toda una euforia de las redes sociales y ya tiene más de 394 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en uno de los temas favoritos del público. Pero, ¿sabes cuál es la historia detrás de tremendo éxito?

Dime cómo quieres es una canción escrita por Christian Nodal y Edgar Barrera y se lanzó el 12 de noviembre de 2020, a través de Universal Music México y Fonovisa Records como el primer sencillo de la edición de lujo del álbum AYAYAY!

La canción interpretada por los jóvenes y grandes talentos de la música regional mexicana Christian Nodal -novio de la cantante Belinda y ex coach de La Voz - y Ángela Aguilar disparó los rumores de un romance, pero fueron descartados de inmediato. Para lograr este dueto, sin embargo, el artista tuvo que contar con la bendición de Pepe Aguilar. Entérate más detalles.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN DIME CÓMO QUIERES?

En una entrevista con el matutino “Hoy”, Christian Nodal confesó que desde un primer momento pensó en Ángela Aguilar para interpretar el dueto de “Dime cómo quieres”. Y, como si se tratara de una propuesta matrimonial, tuvo que pedir primero la bendición del autor de “Por Mujeres como tú”, porque él protege mucho la trayectoria de su hija y supervisa sus trabajos.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, contó Christian Nodal. El joven tuvo suerte: A Pepe Aguilar le gustó.

Ángela contó, en una entrevista de radio en Estados Unidos, que Christian se acercó a Pepe para pedirla la colaboración con ella y luego -luego del visto bueno- le escribió a para ponerse de acuerdo, incluso la joven confesó que le envió la melodía para que ella pudiera cantar.

“Le escribió a mi papá... yo creo que así debería ser siempre que le escriban a mi papá, porque pues yo qué. Le dijo ‘oye señor tengo esta canción que podría estar súper padre para su hija’, me escribió a mí, me dijo ‘oye tu papá ya lo aprobó escucha la canción’ y luego yo le dije está padre, pero hay que cambiar esto y esto y luego ya”, describió la carismática cantante.

Ángela Aguilar cuenta como le pidió permiso Christian Nodal a su papá, Pepe Aguilar, para grabar "Dime como quieres" pic.twitter.com/bXwWTqnx1A — Lo + viral (@VideosVirales69) August 23, 2021

¿CÓMO CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR GRABARON EL VIDEO DE DIME CÓMO QUIERES?

El maravilloso video de la canción Dime cómo quieres, que tiene más de 394 millones de visitas en youtube, se grabó por separado. Ángela Aguilar hizo su parte en Zacatecas y Christian en la Ciudad de México. Ella le cantó a un niño con guitarra y él a su productor para luego armar el video en post producción, reveló en una oportunidad la cantante. ¿por qué grabaron por separado? Una de las razones fue para evitar contagios por coronavirus.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NODAL: