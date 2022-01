Dirigida por Adam Mckay, ‘No mires arriba’ trata sobre la estudiante de astronomía Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), quienes hacen el descubrimiento asombroso de un asteroide que orbita dentro del sistema solar que puede acabar con el planeta Tierra en seis meses.

A continuación, les traemos una lista de películas con temas similares, sátiras políticas y cine de catástrofes que pueden interesarle si les gustó ‘No mires arriba’:

1. Network (1976):

En esta elogiada sátira, el veterano presentador de noticias Howard Beale (Peter Finch) descubre que lo están poniendo a pastar, y no está muy feliz por eso. Después de amenazar con dispararse a sí mismo en la televisión en vivo, en cambio se lanza a una perorata televisada enojada, que resulta ser un gran aumento de audiencia para la cadena UBS. Este truco permite a la ambiciosa productora Diana Christensen (Faye Dunaway) desarrollar una programación aún más escandalosa, un concepto que lleva a extremos inquietantes.

2. Ciudadano Bob Rogers (1992)

El millonario conservador Bob Roberts (Tim Robbins) lanza una campaña insurgente contra el actual senador Brickley Paiste (Gore Vidal), encendiendo multitudes en sus mítines cantando canciones folclóricas acústicas al estilo de los años 60 con letras que defienden puntos de vista sociales y económicos conservadores de extrema derecha. El periodista de investigación Bugs Raplin (Giancarlo Esposito) sigue la campaña de Roberts, tratando de conectar a Roberts con un plan de tráfico de drogas, pero un intento de asesinato levanta sospechas sobre ambos hombres.

3. La Segunda Guerra Civil (The Second Civil War, 1997)

Los medios de comunicación, la Casa Blanca y el mundo observan cómo el gobernador de Idaho (Beau Bridges) cierra las fronteras a un avión lleno de refugiados paquistaníes.

4. Wag the Dog (1997)

Dos semanas antes de la reelección, el presidente de Estados Unidos aterriza en medio de un escándalo sexual. En busca de ayuda externa para calmar la situación, la asesora presidencial Winifred Ames (Anne Heche) recurre a la experiencia del doctor Conrad Brean (Robert De Niro), quien decide que una distracción es el mejor curso de acción. Brean se acerca al productor de Hollywood Stanley Motss (Dustin Hoffman) para que lo ayude a fabricar una guerra en Albania, y una vez en marcha, el dúo tiene a los medios completamente enfocados en la guerra.

5. El día después de mañana (2004)

Después de que el climatólogo Jack Hall (Dennis Quaid) es ignorado en gran medida por los funcionarios de la ONU cuando presenta sus preocupaciones ambientales, su investigación resulta cierta cuando se desarrolla una enorme “supertormenta” que desencadena catástrofes naturales catastróficas en todo el mundo. Tratando de llegar a su hijo, Sam (Jake Gyllenhaal), que está atrapado en Nueva York con su amiga Laura (Emmy Rossum) y otros, Jack y su equipo deben viajar a pie desde Filadelfia, desafiando los elementos, para llegar a Sam antes. es demasiado tarde.

6. Gracias por fumar (Thank You For Smoking, 2005)

Nick Naylor (Aaron Eckhart), un cabildero de las grandes tabacaleras, tiene dificultades para equilibrar sus deberes de defensa de la sustancia peligrosa con los de ser un buen modelo a seguir para su hijo pequeño. La vida de Nick se complica aún más cuando un senador liberal monta una campaña contra el tabaquismo que debe contrarrestar. Basada en la novela de Christopher Buckley.

7. Southland Tales (2006)

Con Estados Unidos bajo la amenaza de un ataque nuclear, las vidas de varias personas convergen en un Los Ángeles distópico. La estrella de cine Boxer Santaros (Dwayne Johnson) planea su próxima película con la ayuda de la ambiciosa actriz porno Krysta Now (Sarah Michelle Gellar) y el problemático policía Roland Taverner (Seann William Scott). Mientras tanto, los revolucionarios marxistas, las corporaciones codiciosas y las agencias gubernamentales secretas persiguen sus agendas separadas entre una población paranoica.

8. Idiocracia (Idiocracy, 2006)

En 2005, el promedio en todos los sentidos Joe Bowers (Luke Wilson) es seleccionado para participar en un experimento militar secreto para ponerlo en hibernación durante un año junto con una mujer llamada Rita (Maya Rudolph). El dúo dormido se olvida cuando la base en la que están almacenados se cierra y se deja en estasis hasta 2505. Cuando finalmente se despiertan, descubren que la inteligencia promedio de los humanos ha disminuido tanto que Joe es ahora el hombre más inteligente del mundo. .

9. El diario de los muertos (Diary of the Dead 2007)

Los muertos están volviendo a la vida para deleitarse con la carne de los vivos. A medida que la civilización se disuelve en este escenario de pesadilla, un grupo de estudiantes universitarios viaja por Pensilvania con la esperanza de encontrar refugio en la apartada mansión de su amigo. El estudiante de cine Jason (Joshua Close) graba su viaje y la película se presenta como su metraje. El quinto capítulo de la saga de zombies de George A. Romero que comenzó con “La noche de los muertos vivientes” presenta los comentarios sociales por los que la serie es conocida.

10. Señales del futuro (Knowing, 2009)

Cincuenta años después de ser enterrado en una cápsula del tiempo, el documento críptico de una colegiala cae en manos de Caleb Koestler, hijo del profesor John Koestler (Nicolas Cage). John se da cuenta de que el mensaje codificado enumera con precisión todos los desastres importantes de las últimas cinco décadas y predice tres calamidades futuras: una, un cataclismo global. Cuando sus advertencias caen en oídos sordos, John solicita la ayuda de la hija y la nieta del autor profético para tratar de evitar el desastre final.

