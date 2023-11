La película peruana “Kinra”, del director cusqueño Marco Panatonic, acaba de ganar el Premio Astor Piazzolla al mejor largometraje de la Competencia Internacional en el Festival de Mar del Plata, Argentina. Este es un reconocimiento de alto rango, puesto según la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), es un festival reconocido como de “clase A”.

Este emocionante evento es comparable con el Oso de Oro obtenido por “La Teta Asustada”, la cinta de Claudia Llosa ganadora en el Berlinale del 2009.

“Kinra” recibió el premio tras ser calificada por un jurado internacional compuesto por figuras importantes en el sector cinematográfico como Prano Bailey-Bond (cineasta de Gales), Celina Murga (cineasta de Argentina), Mimi Plauché (directora artística de Festival de Chicago), Tana Schémbori (cineasta de Paraguay), y Charles Tesson (vicepresidente de la Unión de Críticos de Cine Francés). Ellos tomaron su decisión con estas palabras: “Por la forma en la que cuenta una fuerte historia a través de una potente puesta en escena que permite observar la humanidad de los personajes. Un verdadero descubrimiento.”

El director, Panatonic, se encontraba entusiasmado por haber ganado el premio; en sus palabras, incluso terminar la película ya era todo un logro en sí. “Me llevó diez años realizarla, y no podría haber sido posible sin los sentimientos que compartieron en ella las personas que participaron. Hacer cine en Perú no es fácil, hay un fascismo que no nos permite filmar como nosotros quisiéramos, por lo que este premio nos ayuda a defender al cine nacional, que pueda llegar a estos festivales, que podamos mostrar en la pantalla las historias que nos reflejan”, fueron las palabras del cineasta.

“Kinra” se pudo realizar, en gran parte, debido a que el proyecto ganó en el 2017 el Concurso de largometrajes en lenguas originarias, estímulo de parte del Ministerio de Cultura. Aunque ya no exista, se espera que se pueda volver a propulsar, para dar espacio a más cintas con enfoque en los pueblos originarios.