¿Cómo reemplazar a Friends?

Además del “Vacunagate”, los fans de Friends también teníamos un motivo para estar tristes. La clamada serie dejó el catálogo de Netflix. Esto era algo que ya se sabía, pero no queríamos ver el día llegar.

Para muchos fans, Friends es un acompañamiento. Hemos visto sus capítulos una y otra vez, por siempre ha oportunidad de verlos de nuevo porque hay una especie de relación con el programa. Es como un viejo amigo con el que nos sentimos muy cómodos. Tal vez no sea la serie más gracioso, pero para Pancho es la que más veces a visto.

Una alternativa que sugiere, es The Office. Esta serie la encuentran en Prime Video. Es un humor más difícil de digerir, para aquellos con estómago sensible, pero sus bromas son realmente hilarantes y atrevidas.

Así que si estás en duelo por haber perdido a Friends de tu rutina o de tu alcance. The Office, protagonizada por Steve Carell y John Krasinsky es una de las mejores opciones. Te va a encantar a penas la veas. “That’s what she said”. (Entenderás la broma cuando conozcas a Michael Scott y al resto de Dunder Mifflin.

