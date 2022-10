Pedro Mont Wong creció en medio de una familia con mente emprendedora. De su abuelo y de sus padres heredó la visión para los negocios y hoy desde el extranjero dirige Platanitos, una de las empresas más importantes del Perú y que ha sabido sobreponerse a la pandemia con innovación y trabajo duro.

“Platanitos fue fundada por mi madre. Mi abuelo empezó con una fábrica de zapatos llamada ‘Calzado Activa’ y mi mamá estuvo trabajando con mi abuelo mucho tiempo hasta que se decidió a abrir dos tiendas antes de Platanitos, que no funcionaron muy bien. Una estaba cerca de Plaza San Miguel y otra por Jesús María. Mi mamá funda Banana Boutique (actualmente Platanitos) con la idea de traer moda accesible”, cuenta el empresario.

El emprendimiento familiar tenía la idea de importar mercadería desde China y venderla a precios cómodos pero bajo el nombre de la marca. Los primeros productos que importaron fueron los calzados, carteras, bisutería y otros accesorios que marcaban tendencia en ese momento.

En 1998, los padres de Mont deciden peruanizar la marca y eligen llamar a la tienda Platanitos. A partir de ese momento la empresa empezó a tener una mejor aceptación por parte de los clientes. Hoy, con más de 70 tiendas bajo su mando, el heredero de este imperio revela cómo hace para reinventar la marca sin cambiar su esencia.

Padres de Pedro Mont en la fábrica de calzado Activa, que luego sería Banana Boutique (actualmente Platanitos).

SE RENUEVA

En sus tiendas siempre se ha contado con productos que van más allá del calzado, pero debido a la alta demanda de alimentos implementó su portal web con abarrotes y comida gourmet: “Con el incremento de personas comprando online, la mayor parte de la gente se ha dado cuenta de la cantidad de cosas que vendemos. Ya vendíamos cosméticos, ropa, algunos artículos de accesorios, pero con pandemia la cantidad de categorías se ha incrementado. Ahora también vendemos comida, insumos para preparar comida, libros, electrodomésticos y cualquier otro producto que pueda representar quién eres”.

No cree que las historias de éxito se dan de la noche a la mañana, pero sí en que el trabajo constante puede brindarte grandes satisfacciones: “Es un proceso, nosotros estamos continuamente mejorando. No creemos que el éxito como tal exista porque siempre va a ver algo nuevo que mejorar, pero es parte del proceso. Estamos mejor que antes, pero no hemos llegado a la punta de donde queremos llegar, estamos muy lejos”.

Mont tiene claro el sentido de la moda y lo que debe significar en la vida de las personas: “Los productos de moda lo que deben hacer es reflejar quién eres. La gran mayoría compra una gorra o compra un producto de decoración no tanto por el producto en sí, lo compran por lo que les hace sentir. Si no logró ese sentimiento como que se pierde la magia de ese producto”.

“Moda es cualquier cosa que pueda permitirte definir quién eres, decir quién eres sin necesidad de hablar. Puede ser producto físico o digital. Lo que buscamos como Platanitos, no es solamente ser una zapatería, sino es que cualquier cosa física o digital que permita expresar quién eres sea muy fácil de obtener y puedas tener variedad de productos que te permita definir quién eres o qué es lo que sientes en este momento”, agrega el empresario.

Fachada de Banana Boutique antes de ser Platanitos

Desde su experiencia puede asegurar que para emprender se debe estar listo para cualquier contratiempo que pueda surgir en cualquier rubro que se trabaje: “Yo creo que un empresario en Perú, está preparado para todo. Lo que veo como empresario, es que hacer empresa es como jugar tenis con un juez que te está cambiando las reglas cada diez minutos, pero también tiene sus beneficios. Yo creo que el poder solucionar un problema noble (de moda) te da bastantes beneficios como el ver a un cliente satisfecho con tu producto, eso te hace el día”.

Al ingresar a su página web uno encuentra variedad: “Nosotros cambiamos la página todo el día, siempre hay ingresos nuevos. Siempre tenemos nuevas categorías”. Es así que Platanitos se proyecta al futuro para seguir creciendo cada año.

Mont resalta que dentro de los actitudes que han ayudado a sacar adelante a Platanitos está el “ponerse la camiseta, tener la parte de superación personal, ver a Platanitos como familia. La parte de honestidad es importante y la humildad porque siempre estamos haciendo lo correcto y ser positivo ayuda bastante”.

Interior de la tienda Platanitos en Lima.

