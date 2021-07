La calvicie es un problema que afecta a la mayoría de los hombres, algunos están dispuestos a aceptar la pérdida de cabello, pero otros se resisten con malabares en los peinados, pues consideran que esto afecta su apariencia y su autoestima. Los actores son ajenos a la calvicie. Esto le sucedió a Ricardo Herrera, uno de los recordados actores de la famosa novela de “Pasión de gavilanes”, contó su experiencia.

El caleño Ricardo Herrera, quien con una frondosa cabellera interpretó a Antonio, el novio de Ruth, en “Pasión de gavilanes”, cerca de los 30 años empezó a notar la pérdida de su cabello: cada vez dejaba más en el lavadero o en el piso. Finalmente, decidió raparse.

“A los 28 o 29 años empecé a notar que se me caía el cabello, perdía mucho cabello, fue duro y me resistí en algún momento. Empezaron a salirme las entradas y luego no sabía cómo peinarme o veía como taparme. Me afectó mucho la autoestima”, cuenta el actor en una entrevista con La Red, en Caracol Tv, quien nuevamente empieza a sonar con la retransmisión de la novela “Pasión de gavilanes”. Y es que el actor había desaparecido del radar de muchos, debido a que luego del éxito de la teleserie se fue a trabajar a México durante muchos años.

¿RICARDO HERRERA SE PUSO IMPLANTE CAPILAR?

Ricardo Herrera contó que para la actuación tener cabello es importante porque ayuda en la realización de personajes y, ante ello, tomó la decisión de implatarse injertos capilares en Colombia.

“En ocho meses empecé a ver los resultados… El cambio es grande, aún no me lo creo”, dijo el actor, mientras detallaba que la labor la hacía un robot, que implantaba folículo por folículo. Añadió que debe seguir algunas indicaciones, como tomar vitaminas.

Para el recordado Antonio, sin embargo, lo importante es sentirse seguro - independiente del largo del cabello- y animó a las personas que no se sienten a gusto con su calvicie que se pongan un implante.

“Lo más importante es la seguridad con pelo o sin pelo, el amor propio y quererte como estas. Obviamente la tecnología ha avanzado mucho y puede solucionar este tipo de problemas y, si a uno le va a hacer feliz, hágalo”, añadió el actor.

Si bien el actor, poco a poco, espera volver a tener un cabello algo más abundante, a sus seguidores le gusta su apariencia con el paso de los años. El recordado Antonio luce mucho más musculoso y tonificado ahora.