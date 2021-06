Aunque ya han pasado casi 20 años desde que se estrenó, “Pasión de Gavilanes” se mantiene vigente como una de las telenovelas más queridas por el público de América Latina. Es por ello que la cadena Telemundo anunció la realización de una segunda temporada del melodrama colombiano que dejó huella en el corazón de los televidentes.

La cadena hispana aún no ha confirmado quiénes son los miembros del elenco principal que harán parte de esta secuela, sin embargo, son varios los actores que han expresado su deseo de volver a participar en la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Danna García (Norma Elizondo), Paola Rey (Jimena Elizondo), Natasha Klauss (Sara Elizondo), Mario Cimarro (Juan Reyes) y Juan Antonio Baptista (Óscar Reyes) son los actores que se mostraron dispuestos a retomar sus antiguos personajes que interpretaron en el 2003.

Natasha Klauss dio vida a Sarita Elizondo en “Pasión de Gavilanes”, papel que marcó su carrera actoral y que le permitió hacerse conocida internacionalmente. La actriz colombiana se mantiene activa dentro de la industria del entretenimiento y a sus 45 años ha trabajado en un gran número de producciones para la pantalla chica.

“PASIÓN DE GAVILANES”: QUÉ DIJO NATASHA KLAUSS SOBRE LA TEMPORADA 2

Desde el momento en que se conoció la noticia de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, 18 años después de su estreno, Natasha Klauss fue una de las primeras en publicar en sus redes sociales su alegría por la secuela del melodrama colombiano.

Natasha tenía 28 años cuando interpretó a Sara Elizondo en “Pasión de gavilanes”, luego de casi dos décadas, la actriz se mantiene muy activa en su carrera profesional y ha manifestado su disposición para participar en el nuevo proyecto de Telemundo.

Durante una transmisión en vivo vía Instagram, Natasha Klauss ha sido consultada por sus seguidores en torno a este tema y comentó que por ahora no puede hablar mucho sobre “Pasión de Gavilanes 2” pero dio algunos alcances.

“Todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos y esto es una primicia, porque no he hablado nada de esto al aire. Estamos en ese proceso, no puedo hablar mucho porque hay muchas cosas que se tienen que cerrar”, dijo quien interpretó a Sara Elizondo.

La actriz colombiana también comentó que Telemundo informó que la segunda parte llegará para 2022 y por ello hay que esperar los nuevos anuncios.

“Yo opino que tenemos que estar los que somos, porque sino no es Pasión de Gavilanes 2, así de simple”, agregó.

Hasta el momento, Telemundo no ha dado detalles sobre la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”. Se desconoce fechas de grabaciones, qué actores están confirmados para la secuela o cuándo será el estreno del nuevo proyecto.

La producción contará la vida de los hermanos Reyes y hermanas Elizondo 20 años después. Según el comunicado compartido por la cadena internacional, la nueva parte contará otro trágico crimen que involucrará a uno de los hijos de las parejas ya conocidas en la versión original.

“Veinte años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo”, se lee en un comunicado de prensa la cadena Telemundo.