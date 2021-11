Desde que Telemundo anunció la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, muchos se han preguntado qué fue de la vida de los personajes que se convirtieron en sus preferidos allá por el 2003. Por ello te contaremos un poco más sobre las famosas hermanas Elizondo y quiénes son sus parejas en la actualidad.

Los romances entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, fue sin duda el ingrediente perfecto de la telenovela para mantener cautivo a miles de seguidores. En ese contexto, te enseñaremos quiénes son los verdaderos compañeros sentimentales de las actrices, Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey, quienes ya empezaron con el rodaje de la nueva temporada de “Pasión de gavilanes”.

Tanto fue el impacto que generó “Pasión de gavilanes” en sus fieles seguidores, que inclusive se llegó a pensar que entre los actores que encarnaban a los Reyes y las Elizondo, había algo más detrás de las luces y reflectores. Por lo menos, ellas hoy en día lucen muy enamoradas de sus esposos y así lo hacen notar en sus redes sociales.

¿QUIÉNES SON LOS ESPOSOS DE LAS HERMANAS ELIZONDO EN LA VIDA REAL?

Las actrices de “Pasión de gavilanes” luego del éxito de la telenovela, enrumbaron hacia nuevas producciones y también han estado muy activas en sus redes sociales. Por este medio siempre se dejan ver felices junto a sus parejas, que en algunos casos son personajes que se dedican a la actuación, al periodismo, entre otras cosas.

DANNA GARCÍA E IVÁN GONZÁLEZ

Iván González, es el compañero de vida de la actriz colombiana, Danna García o más conocida como Norma Elizondo por su papel en “Pasión de Gavilanes”. Él es un periodista y escritor español, quien ha publicado obras como Otras alas, Música de un naufragio, Silencio del mundo roto y Gigoló en Riad.

La intérprete ha reconocido que hasta ahora no han podido casarse, únicamente, por su culpa. “No ha habido boda por culpa mía, yo me echo toda la culpa. Yo he movido las fechas 70 veces por diferentes razones”, contó a People en Español.

El hijo de la pareja se llama Dante y nació en el 2017 (Foto: Danna García / Instagram)

PAOLA REY Y JUAN CARLOS VARGAS

Paola Rey tocó la gloria con su papel en la producción de Telemundo y que ahora es transmitida en la plataforma de streaming, Netflix. Luego de terminar su trabajo en esta exitosa telenovela, la actriz decidió que era tiempo de dedicarse más a su entorno familiar. Ella se casó en el 2010 con Juan Carlos Vargas, con quién tuvo dos hijos.

La también empresaria colombiana le dio un giro a su vida luego de convertirse en la madre de Oliver y Leo, pues dejó su faceta de actriz para convertirse en ama de casa y a la vez en seguir con sus proyectos como empresaria.

La pareja tiene dos hijos. Oliver nació en julio de 2013 y Leo en mayo de 2018 (Foto: Paola Rey / Instagram)

NATASHA KLAUSS Y DANIEL GÓMEZ

Natasha Klauss estuvo casada hasta el 2012 con Marcelo Greco, con quien tuvo a su segunda hija. Ahora, la popular Sarita Elizondo tiene una relación con Daniel Gómez, de quien no se sabe mucho. De lo poco que podemos decir de él es que lo conoció durante la pandemia y que es muy amigo del jugador de la selección de Colombia, Radamel Falcao García. Actualmente, la actriz colombiana se encuentra comprometida con Gómez, hecho que fue anunciado en su cuenta de Instagram durante uno de sus viajes a Santa Marta.