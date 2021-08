Inés Prieto, actriz que interpretó a doña Hortensia en la telenovela “Pasión de Gavilanes” y recordada por otros personajes en la televisión colombiana, tuvo COVID-19 y fue hospitalizada por 24 días. Durante este tiempo, la intérprete de 66 años fue entubada y estuvo en coma inducido. Tras vencer el virus, hoy la artista sigue recuperándose y agradece estar con vida.

La actriz es una sobreviviente al COVID-19 y se une a la larga lista de famosos que están lidiando con las secuelas del virus. Inés Prieto luchó por su vida cuando fue diagnostica con la enfermedad que le ocasionó que perdiera la voz temporalmente y bajara 13 kilos.

“Feliz y agradecida con Dios y la vida porque realmente me ha dado una segunda oportunidad de estar acá”, afirmó la actriz a La Red, de Caracol Televisión. La actriz, reconocida internacionalmente por formar parte de “Pasión de Gavilanes”, compartió su testimonio de vida.

Inés Prieto es recordada por interpretar a doña Hortensia en la telenovela “Pasión de Gavilanes”. (Foto: RCN)

INÉS PRIETO, LA ACTRIZ DE “PASIÓN DE GAVILANES” QUE PERDIÓ LA VOZ TRAS ENFERMAR DE COVID-19

Durante una entrevista con el programa “La Red” de Caracol Televisión, Inés Prieto contó que tuvo COVID-19 y fue hospitalizada durante 24 días. Tras sobrevivir al virus, la actriz ha quedado con secuelas con las que está lidiando y, gracias a amigos y familiares, está superando este difícil momento.

La actriz, de 66 años, fue diagnosticada con COVID-19 el pasado 20 de mayo. Desde entonces, se encontraba en el Hospital San Ignacio en Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, la salud de Inés Prieto se deterioraba con el paso de los días, y no había acceso a una cama UCI.

“Yo tenía dolor de garganta y uno cree que es de pronto una gripa, pero era necesario ir a urgencias porque pues se deja uno en la casa y se puede agravar. Llegamos con mi hija y estuvimos como 18 horas sentadas en una silla con el oxígeno y esperando que nos atendieran y ya poco a poco empiezo a bajar la saturación”, recordó.

Finalmente le encontraron una y pasó 13 días allí, aunque estuvo 24 hospitalizada en total. Debido a lo grave de su situación, Inés Prieto fue entubada y estuvo en coma inducido por 13 días.

“Estuve hospitalizada 24 días de los cuales estuve 13 en UCI y me tuvieron que hacer reintubación, estuve en coma inducido durante 13 días, pero ya recuperé la voz porque quedé totalmente sin voz y también la parte física cuando me fueron a parar las piernas no me respondieron”, relató la actriz.

Tras vencer el virus, Inés Prieto ha tenido que lidiar con varias secuelas como la perdida temporal de la voz por la intubación e inmovilidad porque las piernas no le respondían. Afortunadamente, sigue recuperándose y se siente agradecida por haber sobrevivido al virus, que sigue cobrándose vidas en todo el planeta.

Además de las secuelas de movilidad y en su voz, Inés Prieto afirmó que bajó 13 kilos. Ahora se encuentra enfocada en su proceso de recuperación, pues también tuvo que lidiar con la EPS para el inicio de sus terapias.

“Ya camino. Todavía las piernas se embelequean a veces, pero ya gracias a Dios con mucha energía feliz, muy juiciosa y muy puntual en todos mis ejercicios y mis cosas para esa recuperación porque pronto hay que empezar a trabajar”, afirmó.