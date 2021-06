La segunda temporada de la “Pasión de Gavilanes”, ha generado expectativa en los fanáticos de la exitosa telenovela. La producción colombiana, que se estrenaría el próximo año, tendrá, sin embargo, algunas bajas. ¿Ya sabes quiénes son? Aquí te lo contamos.

Una de ellas es Danna García, quien interpretó a “Norma Elizondo”, una de las grandes protagonistas de “Pasión de Gavilanes”. Ella dijo que no tiene conocimiento de cómo van los preparativos de la producción, pues no es parte de esta segunda temporada.

“Yo no sé nada de Pasión de Gavilanes 2. Yo tuve una charla con Telemundo, pero tengo que decir que hoy yo no soy parte del proyecto”, afirmó en un video publicado en redes sociales

Al argentino Michel Brown, otro de los actores principales con el papel de “Franco Reyes”, tampoco lo veremos. Afirmó en una entrevista con el portal español Fórmula Tv, que no participará en el proyecto por decisión propia. “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones”, aseguró.

“PEPEITA RONDEROS” NO ESTARÁ

Lady Noriega, mejor conocida como “Pepita Ronderos”, también será otra de las ausentes en esta segunda temporada de la telenovela colombiana.

“Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle… y tiene que ver con ‘Pasión de Gavilanes’ y mi personaje, que todo el mundo ama por alegre, buena amiga, explosiva, y que siempre voy a llevar en mi corazón. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada”, fue la respuesta de la actriz, ante la insistencia de los seguidores que quería saber si estaría “Pepita Ronderos” estaría en la nueva temporada.

Oros proyectos profesionales dejaron fuera de “Pasión de Gavilanes” a Ana Lucía Domínguez, quién encarnó a Ruth Uribe. Por medio de sus redes sociales la actriz dijo: “No, estoy grabando otra serie para Netflix. Pronto les contaré de qué se trata, pero Pasión de gavilanes no”.

MARIO CIMARRO, ¿TAMBIÉN AUSENTE?

El actor cubano Mario Cimarro, quien interpretó a “Juan Reyes” podría no participar de la producción debido al delicado estado de salud de su madre. Afirmó que en este momento atraviesa un duro desafío debido a que su mamá, María Caridad Paz, fue diagnosticada con Alzheimer.

Pese a que el actor no ha dejado de cumplir sus compromisos laborales, sus prioridades cambiaron para enfocarse en el cuidado de su mamá y disfrutar más tiempo con ella, pues cada día que pasa recuerda menos. Si bien, al principio, el actor protagónico había confirmado su participación, aún no se ha manifestado al respecto. Es una incógnita.