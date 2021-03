Lorena Meritano, conocida internacionalmente por su personaje de ‘Dinora Rosales’ en la telenovela “Pasión de gavilanes”, fue blanco de críticas en las redes sociales tras compartir una fotografía luciendo un traje de baño calificado de “mata pasiones”. Tras esto, la actriz argentina envió un contundente mensaje a sus detractores y a los medios de comunicación.

El pasado fin de semana, Lorena Meritano publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de sus vacaciones en una playa de República Dominicana, donde lució un traje de baño en color jade, que dejaba al descubierto sus glúteos y sus tonificadas piernas, demostrando que a sus 50 años luce radiante.

Sin embargo, muchos usuarios criticaron el vestido de baño de la actriz argentina asegurando que “no le favorece” y “que se le veía la celulitis”. Incluso señalaron que la prenda que usó “mata las pasiones de cualquier hombre”.

Eso no fue todo, ya que algunos medios de comunicación también se sumaron a las críticas e hicieron comentarios negativos sobre la apariencia física de Lorena Meritano. Esto provocó la reacción de la actriz argentina, quien no dudó en enviar un contundente mensaje.

“PASIÓN DE GAVILANES”: LA RESPUESTA DE LORENA MERITANO TRAS CRÍTICAS A SU TRAJE DE BAÑO

A través de su cuenta de Instagram, Lorena Meritano les respondió a los medios de comunicación y usuarios que criticaron su fotografía en traje de baño. Junto a un compilado de capturas de pantalla de las notas, la actriz argentina emitió un mensaje asegurando que la prensa de espectáculos solo “crítica y juzga”.

“Crean contenidos llenos de mensajes dañinos para la sociedad y, sobre todo, la niñez y la juventud. A muchas pueden no afectarnos porque después de tantos años transitando la vida y teniendo que leer titulares afirmando mi propia muerte nada puede afectarme ya de los llamados ‘comunicadores o periodistas’.

En el mismo mensaje, la recordada ‘Dinora Rosales’ explica que “realmente no aprendimos nada, ni ellos ni quienes se dedican a destruir, juzgar y criticar en redes sociales”, compartiendo que los medios de comunicación y las redes sociales deberían edificar, construir, inspirar y no intentar destruir o hacer daño a las personas. “Los niños y jóvenes de hoy necesitan y se merecen medios de comunicación conscientes y responsables”.

En el post de Instagram vemos capturas de pantalla de notas de medios de comunicación que señalan que la actriz “se puso un bikini mata pasiones y en las redes la criticaron”, otros escribieron que “a la actriz no le importó que se le notara la celulitis”, entre otros comentarios negativos.

Finalmente, Lorena Meritano cerró su mensaje con estas líneas: “tu opinión no es mi realidad. Estoy viva, estoy sana. Uso el traje de baño que me queda cómodo y mi celulitis es mía. Tengo 50 años y una vida que no necesita de levantar pasiones con un traje de baño ni ponerle filtro a mi celulitis. Hace rato le dije a mi cuerpo te amo”.

Tras su publicación, sus seguidores y algunos artistas del medio artístico salieron a respaldarla. Carmen Villalobos fue una de ellas y apoyó a su compañera con unas lindas palabras: “Este tipo de mensajes son los que le hacen daño a tantas personas y las nuevas generaciones! Cada quien se muestra cómo es, con su realidad y ese es el tipo de cosas que tenemos que normalizar! Los cuerpos Perfectos no existen ! Eres mucho más que eso lore! Eres una guerrera”, le escribió la actriz a Lorena Meritano en los comentarios.