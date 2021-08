¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer”. Es una estrofa que muchos deben recodar. Y es que pertenece a la canción ‘Fiera inquieta’, el himno de “Pasión de Gavilanes”, que ha sido tan arrollador, como la telenovela de Telemundo.

Y aunque muchos recuerdan la letra, pocos saben, ¿quién interpreta la famosa canción que, en 2003, estuvo seis semanas en el número uno de discos más vendidos y cuatro, liderando la lista de melodías de móviles más escuchadas?

Han pasado más 18 años del éxito de la canción de ‘Fiera inquieta’ y con la reemisión de la “Pasión de gavilanes” el tema ha vuelto a sonar. La canción fue escrita por Nicolás Uribe, quien dijo que la intención era darle a la mujer el poder de la seducción y voltear un poco el sentido del machismo.

En la telenovela se le ve a Rosario Montes, interpretada por la actriz cartagenera Zharick León, cantando en un bar, sin tapujos: “¿Y quién es ese hombre que me mira y me desnuda?”. Sin embargo, de esa mujer de labios provocadores y movimientos sensuales no sale esa hermosa voz.

¿QUIÉN CANTA ‘FIERA INQUIETA’ INQUIETA DE PASIÓN DE GAVILANES?

La persona detrás de la exitosa canción es Ángela María Forero Chadid, es parte de la banda sonora de la exitosa serie, pero que en ese momento era poco conocida.

Nació en Bogotá hace 42 años. Es hija de un dentista y una ama de casa, prima lejana de Shakira. La cantante, en el 2003, no era famosa, aunque en realidad la palabra sería desconocida. “En las ruedas de prensa que hicimos con Sharik -la actriz que interpreta a Rosario- por Sudamérica, los periodistas me preguntaban, ¿y tú quién eres? Les contestaba, soy la que canta”, dijo la cantante en una entrevista.

Estudio veterinaria, carrera que comenzó cuando abandonó el conservatorio por donde pasó dos años y medio. Compaginó sus estudios con algunas colaboraciones en la telenovela.

La producción de “Pasión de Gavilanes” publicó dos álbumes de la teleserie en el año 2004 y la artista interpretó la mayoría de las canciones incluidas en ellos. Además del Fiera inquieta, otros temas que consiguieron una gran fama fueron “Vete”, “Sobre el fuego” y “Dulce pesadilla”.

Con tal fama dentro de la cumbia norteña, pudo debutar en dos trabajos discográficos y se anotó en las giras de conciertos nacionales e internacionales que se realizaron.

Ángela Chadid es la voz de la canción "Fiera Inquieta" de Pasión de Gavilanes. (Foto: Ángela Chadid / Facebook)

¿QUÉ HACE AHORA ÁNGELA FORERO CHADID?

Ángela María Forero Chadid actualmente se encuentra alejada de la música dedicada a su rol como madre, pero antes estuvo por cuatro años cantando en una orquesta de cumbia llamada “La sonora dinamita”, según la misma fuente. De acuerdo con lo que escribió la cantante en su página de Facebook, en la actualidad radica en Buenos Aires.

¿CUÁL ES LA LETRA DE LA CANCIÓN ‘FIERA INQUIETA’ DE PASIÓN DE GAVILANES?

Mírame, yo soy la otra

La que tiene el fuego, la que sabe bien que hacer

Tu sonrisa es la caricia

Que me mueve, que me hace enloquecer

En la penumbra misterioso

Cada noche me deslumbras

Y te pierdes al amanecer

Y por eso yo pregunto

Quién es ese hombre

Que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta, que me da mil vueltas

Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme, por la que se muere

Por la que respira

Quién es ese hombre (ese hombre)

Que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta, que me da mil vueltas

Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita (nadie)

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme, por la que se muere

Por la que respira

Yo soy su mujer