María Margarita Giraldo interpretó a Raquel Uribe en “Pasión de gavilanes”, una de las telenovelas más exitosas de la televisión latinoamericana. La actriz es una de las más reconocidas de Colombia gracias a los icónicos personajes que ha interpretado a lo largo de su amplia trayectoria.

En “Pasión de gavilanes”, María Margarita Giraldo dio vida a la esposa de Calixto Uribe y amiga íntima de Gabriela Elizondo. Se trata de una mujer con un carácter huraño, es prepotente y calculadora. Siempre va vestida muy ostentosamente, con un bastón y acompañada por su inseparable sobrino Benito.

Hoy, María Margarita Giraldo tiene 71 años y posee una amplia trayectoria en la televisión, cine y teatro de Colombia. Ha interpretado icónicos personajes como ‘La Gringa’ en Don Chinche o el de Doña Ruca en “Vecinos”, entre muchos otros. Pero, ¿qué pasó con la actriz después de su papel en “Pasión de gavilanes”? Aquí te lo contamos.

En “Pasión de gavilanes”, María Margarita Giraldo dio vida a la esposa de Calixto Uribe y amiga íntima de Gabriela Elizondo (Foto: Caracol Televisión)

¿QUÉ PASÓ CON LA ACTRIZ QUE INTERPRETÓ A RAQUEL URIBE EN “PASIÓN DE GAVILANES”?

Entre el año 2003 y 2004, María Margarita Giraldo dio vida a Raquel Uribe en “Pasión de gavilanes”, la telenovela colombiana que se convirtió en un fenómeno de aquella época.

María Margarita Giraldo es una reconocida actriz colombiana que viene de una familia con vena artística. Ella es hija de la reconocida actriz Teresa Gutiérrez, hermana de Miguel Varoni y tía de Majida Issa, quienes al igual que ella, también se enamoraron del mundo de la televisión, el cine y el teatro.

Giraldo posee una amplia trayectoria dentro del medio del entretenimiento colombiano. Es reconocida por su participación en varias producciones, especialmente por su papel de ‘La Gringa’ en Don Chinche, Raquel Santos en “Pasión de Gavilanes” o el de Doña Ruca en “Vecinos”, que la convirtieron en una de las más icónicas de las pantallas.

Tras su paso en “Pasión de Gavilanes”, María Margarita Giraldo siguió cosechando éxitos con otras producciones como “La tormenta” (2005-2006), “Floricienta” (2006-2007), “Sin senos no hay paraíso” (2008), “Los Victorinos” (2009), “El secretario” (2011), “Escobar, el patrón del mal” (2012), “Yo soy Franky (2016), “Manual Para Ninjas (2016)”, entre otras más.

Aunque María Margarita Giraldo tiene más de 40 años de trayectoria artística y cuenta con una amplia experiencia, la actriz ha tenido problemas para encontrar personajes para ella. En una entrevista con la revista “Vea” de El Espectador comentó que la edad es un factor que le juega en contra, al igual que otros actores de su generación.

El último proyecto en el que participó fue “Cuando una carcajada se convierte en tos” en el 2019, después de eso la pandemia María Margarita Giraldo se vio obligada a detener sus actividades en los escenarios al igual que el resto de los actores por las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus.

“Me hace mucha falta. La última obra que hicimos, Cuando una carcajada se convierte en tos, fue en el 2019, y la idea en el 2020 era hacer giras y no se pudo, entonces hay un guayabo bastante fuerte. También los sets, las cámaras, los equipos de producción, la gente, me hace mucha falta, además venía con una sequía de televisión de tiempo atrás. Vengo desde hace rato sin trabajo. A veces lo relegan a uno por viejo, yo qué sé (risas)”.

Si bien María Margarita Giraldo puede presumir de una vasta experiencia en televisión, cine y teatro, la actriz colombiana de 71 años considera que está en constante aprendizaje y que tiene mucho camino por delante.

“Nosotros como seres humanos, no solo como actriz, debemos estar en constante aprendizaje, eso nos rejuvenece, no nos deja morir, el que crea que se las sabe todas o que tiene todo en sus manos, está muerto o a punto de morir. Me defino como una actriz con mucho camino por delante y le doy gracias a Dios por personajes tan representativos y tan bonitos que me han dado reconocimiento y el cariño de la gente”, dijo a “El Nuevo Siglo”.