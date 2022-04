Los nuevos capítulos de la telenovela “Pasión de gavilanes” 2 continúan sorprendiendo a sus miles de fanáticos en diversas partes del mundo. En ese sentido, Telemundo tiene preparado un emocionante episodio para este jueves 31 de marzo donde se verá que Juan Reyes y Rosario Montes se unen en un apasionado beso que podría cambiar el destino de la familia Reyes.

Luego de casi 20 años la telenovela “Pasión de gavilanes” 2 volvió a la pantalla chica para felicidad de sus miles de fans quienes quedaron cautivados con esta producción cuya primera entrega se estrenó en el 2003. La segunda temporada fue estrenada el 14 de febrero del 2022.

Como parte del elenco de actores que participan en esta telenovela aparecen Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Pasión de gavilanes se ha convertido en una de las telenovelas favoritas del público (Foto: Telemundo)

Si bien la historia original de “Pasión de gavilanes” relataba las vivencias de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, en esta nueva temporada habrán más protagonistas y será los hijos de las referidas familias quienes también tendrán un papel importante en el drama.

POR QUÉ SE BESAN JUAN REYES Y ROSARIO MONTES EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2

El personaje Rosario Montes ha dado mucho que hablar desde el estreno de “Pasión de gavilanes” 2. Como se recuerda esta mujer vivía enamorada de Franco Reyes, en la primera entrega, estrenada en octubre de 2003.

En la segunda temporada, Rosario Montes tratará de conseguir sus objetivos a como de lugar e incluso así tenga que seducir a cualquiera que se le cruce en su camino. Algo parecido ocurrirá en el proximo capítulo de la telenovela cuando bese a Juan Reyes.

Juan Reyes es uno de los personajes principales en "Pasión de gavilanes” 2 (Foto: Telemundo)

“Los celos y las pasiones se acumulan, la presión aumenta, las dudas se intensifican. El gran evento que cambiará el rumbo de esta historia está por ocurrir”, reza el anuncio de la cadena televisiva.

Pero lo que más ha llamado la atención es la escena donde Juan Reyes besa de manera apasionada a Rosario Montes. Esto ocurre luego que el hombre descubre que la cantante del bar Alcalá está obsesionada con su hijo Juan David. Pero ellos son vistos por Norma, la esposa de Juan Reyes.

LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Los fanáticos de la telenovela “Pasión de gavilanes” 2 mostraron su asombro al ver esa escena por lo que aseguraron que no se perderán el capítulo por ningún motivo.

Los mismos fans inundaron las redes sociales con comentarios como: “Quedé en shock, lo menos esperado para mí. Esta novela desde que comenzó ha sido una sorpresa tras otra, no me aguanto por verla”; “Estoy en shock, viene fuerte la novela”; “Me parece que no voy a mirar ese capítulo. Si tuviera un esposo cardiólogo sí, pero no es así. Prefiero no correr riesgo de infarto”, entre otros.