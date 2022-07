Natasha Klauss y Michel Brown volvieron a trabajar juntos en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” interpretando a sus icónicos personajes: Sara y Franco. La actriz colombiana y el actor argentino demostraron que la química entre ellos sigue intacta casi dos décadas después de protagonizar la primera entrega de la exitosa producción de Telemundo.

Si bien el elenco original de “Pasión de gavilanes” se mostró feliz de hacer una continuación de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, lo cierto es que los mismos actores aseguraron no estar conformes con la secuela ya que los personajes centrales no tenían el mismo protagonismo que antes y las historias habían cambiado “más de lo necesario”.

Una de las actrices que no vio con buenos ojos “Pasión de gavilanes 2″ fue Natasha Klauss, quien afirmó a “People en Español” que no tuvo el éxito esperado porque “no se le dio al público lo que realmente estaba pidiendo”. Si bien la secuela de la telenovela registró bajos índices de audiencia, la primera entrega sigue vigente y una escena en particular está dado de qué hablar en redes sociales.

Natasha Klauss como Sarita Elizondo en "Pasión de gavilanes" (Foto: Caracol Tv)

EL BESO REAL QUE SE DIERON NATASHA KLAUSS Y MICHEL BROWN

Sara Elizondo y Franco Reyes tuvieron su segunda vez juntos en “Pasión de gavilanes 2″. Los actores Natasha Klauss y Michel Brown mostraron que la química entre ellos sigue intacta casi dos décadas después de la primera entrega de la producción de Telemundo.

Sin duda, Sara Elizondo y Franco Reyes son una de las parejas favoritas de “Pasión de gavilanes”. Recientemente se conoció un video en el que ambos personajes se besan en una escena de la primera entrega de la telenovela.

Lo que llamó la atención del clip es que Natasha Klauss y Michel Brown se besaron de una forma tan pasional que el momento parece casi real. Las imágenes fueron difundidas por una cuenta de Instagram y muchos seguidores en la red social reaccionaron al video.

El impactante beso visto entre Sarita Elizondo y Franco Reyes generó más de un comentario en el que los fanáticos de la novela aseguran que la química entre estos actores de “Pasión de gavilanes” es impresionante.

“Nunca vi un beso más real que ese”, “Ese beso es de verdad”, “En cámara lenta se ve cómo se aprietan”, son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

A pesar de lo que comenten los fanáticos, ya que algunos dicen que quizá la química de los actores también se ha dado fuera del set de grabación, tanto Natasha como Michel están felizmente casados.

Brown se casó en el 2013 con la actriz colombiana Margarita Muñoz, mientras que Klaus unió su vida con el empresario Daniel Gómez el pasado 18 de junio de 2022.