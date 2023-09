Desde siempre, la curiosidad de la humanidad la ha llevado a plantearse diversas teorías acerca de su propia existencia y la existencia de otros seres. La popular creencia de no estar solos en el universo ha tomado fuerza desde que se popularizara el término ‘Ovni’, el cual se ha usado para referirse a una manifestación o fenómeno del que se desconoce su origen por desafiar la lógica y la tecnología actual.

Pese a que, hasta el momento, no existen pruebas contundentes sobre la existencia de estos seres, sí existe una gran cultura popular que se ha desarrollado alrededor del tema, alimentada por fotos, videos y testimonios de miles de personas. Un hecho que nos lleva irremediablemente a la célebre frase de la popular serie ‘Expedientes X’: “I want to believe” (”Quiero creer”)





¿Qué es un OVNI?





Para empezar, hay que explicar qué significa el término ‘Ovni’. El término “Objeto Volador No Identificado” (OVNI) se refiere a la observación de un objeto en el cielo que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.

Un OVNI puede ser cualquier objeto o fenómeno en el cielo que no tenga una explicación inmediata y reconocible, que no necesariamente implica que se trate de una nave espacial extraterrestre, como comúnmente se cree.





¿Cómo empieza el fenómeno OVNI?





El término OVNI reemplazó al de “platillo volante”, que se popularizó en 1947 debido a un error periodístico cuando el piloto Kenneth Arnold observó una formación de objetos en el cielo.

Sin embargo, el concepto de OVNI como una categoría más amplia y neutral fue acuñado en la década de 1950 por el capitán Edward J. Ruppelt, quien dirigía el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este proyecto investigaba informes de avistamientos de fenómenos aéreos inexplicables.

Desde ese momento, el término OVNI se utilizó para describir cualquier objeto en el cielo que no pudiera ser identificado de manera convencional, como aviones no conocidos o globos meteorológicos.

Sin embargo, a medida que se popularizó el uso de este término, comenzaron a surgir numerosos informes de avistamientos y encuentros cercanos que involucraban supuestas naves espaciales extraterrestres. Esto llevó a un creciente interés en el tema OVNI y a la proliferación de la cultura popular relacionada, como libros, películas y programas de televisión.

Conocida por algunos fanáticos de los OVNI como “la batalla de Los Ángeles”, esta foto en realidad muestra un globo.





¿Qué fue el caso Roswell?





El caso Roswell es uno de los episodios más conocidos en la historia de los fenómenos OVNI y ha sido objeto de una controversia persistente a lo largo de los años. El 2 de julio de 1947, un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Inicialmente, hubo un gran interés en lo que se describió como un “disco volador” estrellado.

El ejército de los Estados Unidos emitió una declaración inicial de que se trataba de un globo meteorológico convencional. Posteriormente, se informó que era un proyecto clasificado llamado “Mogul”, que consistía en globos de gran altitud utilizados para la detección de pruebas nucleares por parte de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, a finales de la década de 1970, los ufólogos, término que proviene de la palabra en inglés ‘UFO’ (Unidentified Flying Object), Stanton T. Friedman y William L. Moore investigaron al caso de Roswell y comenzaron a promover la idea de que el incidente involucraba naves espaciales extraterrestres y seres alienígenas recuperados por el ejército.

Tiempo después, el astronauta Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, afirmó que había visto expedientes secretos OVNI y que no había duda de que hubo contacto con extraterrestres. Sin embargo, Mitchell no fue testigo directo del incidente.

Para descartar dudas, en 1990, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un informe que afirmaba que el material encontrado en Roswell era parte de un proyecto Mogul y que no había evidencia de naves espaciales extraterrestres. No obstante, la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, es que no hubo nada de naturaleza paranormal o extraterrestre en este caso, pero eso no impidió que todo un movimiento cobrara más fuerza y se convirtiera en parte de la cultura popular hasta nuestros días.

El incidente de Roswell, en 1947, fue uno de los principales eventos que durante décadas movilizó a que manifestantes exijan al gobierno mayor claridad sobre presunta información que tuviesen de vida extraterrestre.





