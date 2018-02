Confirmado. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya anunció a las figuras que cantarán en la próxima edición de la entrega de los premios Oscar , donde resaltan los mexicanos Natalia Lafourcade y Gael García Bernal .

La cantante y el actor serán acompañados por el estadounidense Miguel, quienes interpretarán ' Recuérdame', conocido tema de la película ' Coco '. Recordemos que esta película fue la más taquillera en México con ingresos de 20 millones de dólares y una asistencia de 6.9 millones de personas. Paralelamente, también ganó como Mejor Película Animada en los Globo de Oro de este año.

En la ceremonia también Mary J. Blige interpretará "Mighty River" de la cinta 'Mudbound', nominada al Oscar que coescribió con Raphael Saadiq y Taura Stinson. Posteriormente, el rapero Common y Andra Day cantarán interpretarán 'Stand Up For Something' de la película 'Marshall'. Por su parte, Sufjan Stevens interpretará 'Mystery of Love', escrita para 'Call Me by Your Name'.