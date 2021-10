2 de 12

En esta película interactiva que presenta a superestrellas de la WWE, el Undertaker le tendió una trampa al condecorado equipo The New Day en su mansión. Lo que no saben es que el lugar es una tenebrosa casa embrujada repleta de desafíos sobrenaturales. El público deberá decidir el destino de estas tres desafortunadas almas que intentan sobrevivir a la ira del Undertaker.