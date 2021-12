¿Qué pasó con los acompañante de Octavio Ocaña? El recordado Benito de “Vecinos” falleció el 29 de octubre en la carretera Chamapa - Lechería del Estado de México, después de un confuso incidente que se viene investigando y en la que estarían involucrados agentes policiales, desde la versión de la familia del actor. Los parientes de la celebridad de México, además, dieron más detalles del caso y explicaron lo que sucedió con los hombres que se encontraban junto al artista en el día de su muerte.

Ocaña falleció cuando tan solo tenía 22 años. Su trabajo como Benito Rivers fue uno de los papeles más recordados de su corta carrera que inició en 2005, desde que era un niño, por lo que su fallecimiento conmocionó a México.

Diversas figuras de la televisión se manifestaron al saberse la noticia de que Ocaña había fallecido de un balazo en la cabeza y que había sido perseguido por agentes del orden. Se sumaron, además, al pedido de la familia de esclarecer lo sucedido.

Los deudos del joven actor, ahora, han dado una conferencia de prensa para dar algunos detalles de su nueva estrategia en el caso, con nuevos abogados con visión humanitaria, para conocer lo que realmente sucedió con Octavio Ocaña. Lo que resaltó de sus comentarios fue lo que sucedió con los acompañantes del querido Benito y el rol que jugarán en las investigaciones.

Octavio Ocaña falleció la tarde del sábado 29 de octubre. Su muerte aún es materia de investigación (Foto: Octavio Ocaña/Instagram)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS ACOMPAÑANTES DE OCTAVIO OCAÑA EL DÍA DE SU MUERTE?

Los dos hombres que acompañaban a Octavio Ocaña el día de su fallecimiento saldrán a dar su versión en el marco de las investigaciones y jugarán un papel central para conocer lo que realmente sucedió con el recordado Benito Rivers de “Vecinos”, de acuerdo a Octavio Pérez, padre del actor mexicano.

“Se van a acordar de todo y van a recapacitar. No se han acordado, no han… Es que el vivir una situación de esas, yo los comprendo, o sea, a ellos los venían persiguiendo, vivieron en carne propia eso, obviamente están asustados, ¿amenazados?, probablemente. No me lo han querido confesar”, manifestó Pérez en una conferencia de prensa con medios mexicanos.

Agregó que está convencido de que “en su momento van a hablar” por su aprecio al fallecido Octavio Ocaña y por “el que me tienen a mí”. “Pero lo que sí les puedo decir es que van a ser una pieza clave en esto y la última versión va a ser de ellos, van a decir las cosas como tienen que ser, como ellos las vivieron. Ellos van a hablar, es seguro”, detalló el patriarca de los Ocaña.

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS HEREDEROS DE OCTAVIO OCAÑA?

Luego de que se difundió el rumor que señala que Nerea Godínez y su pequeño hijo Andrés fueron los herederos universales de la fortuna de Octavio Ocaña, la novia del fallecido actor salió a desmentir esta información.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no”, dijo Nerea Godínez al programa mexicano de televisión “De primera mano”.

“No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente de lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno”, señaló.

Finalmente, Godínez agregó que ella se cansó de los ataques en su contra por lo que decidió alejarse de las redes sociales. Además, aclaró que la casa en donde vivía con el actor es su propiedad.

“No puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce, que es bastante, y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando. La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento. La casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes”, agregó la joven.

También se defendió afirmando que “la empresa es familiar” y es “de toda la vida”: “Todo lo que tenía como cuentas de bancos ni siquiera está a mi nombre, eso lo tiene Bertha (Ocaña, hermana de Octavio). Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas”, finalizó.

¿QUIÉN ES NEREA GODÍNEZ?

Fue la misma Nerea Godínez, quien en su cuenta de Instagram se encargó de confirmar la noticia que se había convertido en la prometida de Octavio Ocaña. La joven publicó diversas fotografías de ambos en donde se les ve bastante melosos, y en una de estas puso una con un anillo, acompañada por la leyenda “Por siempre, SI”.

Ella es madre de un niño de 4 años e hincha del Cruz Azul al igual que ‘Benito’, quien apenas y tiene 22 años de edad. Tras el auspicioso anuncio en redes sociales las amistades de Nerea se animaron a comentaron la instantánea. “Felicidades Nery, que sean muy felices”, “Me encanta verte feliz. Enhorabuena”, fueron algunos de los mensajes que se dejaron leer.

Cabe resaltar, que Nerea Godínez ha revelado en alguna oportunidad que Octavio Ocaña y su hijo, André se llevan de mil maravillas. Desde ahora, Ocaña se ha convertido oficialmente en el padrastro del menor, con quien se le ve bastante cariñoso en las fotos que publica en su perfil.

Cuando anunció su compromiso, si bien en un primer momento recibió felicitaciones, hurras y distintos mensajes positivos, con el paso de las horas también debió soportar una serie de cuestionamientos.

Octavio Ocaña junto a su novia Nerea Godínez con quien tenía planeado casarse. (Foto: Octavio Ocaña / Instagram)

¿DÓNDE FUE ENTERRADO OCTAVIO OCAÑA?

El actor Octavio Ocaña fue sepultado el 1 de noviembre en el panteón Recinto Memorial, de la capital de Tabasco, un cementerio privado que tiene 40 años de tradición y es el complejo funerario de mayor prestigio al sureste de México. El lugar cuenta con un gran jardín con lápidas al ras del suelo y una estructura con nichos para las cenizas.

Cabe mencionar que el cuerpo del actor llegó a Villahermosa la noche del domingo 31 de octubre, donde fue recibido por un gran número de personas, quienes aplaudían el paso de la carroza mientras mostraban pancartas con mensajes de apoyo para la familia y exigiendo justicia por su muerte.

Horas antes de la ceremonia, se informó que el entierro de Octavio Ocaña se llevó a cabo en estricto privado y únicamente asistieron sus familiares cercanos.

Tras el trágico fallecimiento de Octavio Ocaña el recordado 'Benito Rivers' de la serie ''Vecinos'', el elenco del programa dedicó mensajes al actor en sus redes sociales. Eugenio Derbez, Ana Bertha Espín, Eduardo España entre otros compañeros de Octavio y usuarios en internet, pidieron justicia tras las extrañas circunstancias en las que el actor perdió la vida.