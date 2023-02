El Instituto de Tecnología Avanzada BREIT, en alianza con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), lanzaron la convocatoria para todos aquellos que deseen formar parte de la octava generación del programa Advanced Program in Data Science & Global Skills.

Futuros líderes y agentes de cambio en el campo de la ciencia de datos de nuestro país podrán desarrollarse potenciando capacidades a través de la exposición al mundo real en distintos entornos.

Si deseas ser uno de los más de 150 profesionales que han recibido una formación integral, incorporando el aprendizaje de habilidades globales y una mirada humana y social de los datos, conéctate al webinar informativo este jueves 09 de febrero a las 7:30 p.m. a este enlace https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MBSXFKNcRzmE6e1gtjjGeg o contáctate con infobreit@aporta.org.pe





Sobre BREIT





BREIT, Instituto de Tecnología Avanzada, que nace con el propósito de identificar y potenciar jóvenes talentos peruanos para impulsar su desarrollo profesional, fortalecer sus capacidades, y formarlos como agentes de cambio que contribuyan al crecimiento sostenible de nuestro país.





Sobre el programa Advanced Program in Data Science & Global Skills





El Advanced Program in Data Science & Global Skills está diseñado y desarrollado por BREIT, Instituto de Tecnología Avanzada de Aporta, la plataforma social del Grupo Breca; en alianza con el MIT IDSS (Institute for Data, Systems, and Society del Massachusetts Institute of Technology).

Conoce más aquí .

. Brochure