Un trágico 29 de octubre. Uno de los artistas mexicanos que murió este 2021 fue el actor Octavio Ocaña quien interpretó al recordado Benito Rivers en la serie “Vecinos”, situación que entristeció a sus miles de seguidores y fanáticos, al igual que a toda su familia, quienes a casi dos meses de ocurrido el hecho continúan pidiendo justicia.

MÁS INFORMACIÓN: La madre del actor Octavio Ocaña se hizo un tatuaje en honor a su hijo

En ese sentido, el curso de las investigaciones continúan pero algo llamativo en este caso podría cambiar el rumbo de las investigaciones, según adelantaron algunos medios de comunicación internacional.

Se debe precisar que fue el 29 de octubre cuando se dio a conocer que el famoso actor Octavio Ocaña fue hallado sin vida en la localidad de Cuantitlán Izcalli, en México. Como parte de las primeras investigaciones se mencionó -según algunos medios internacionales- que el joven artista murió por un impacto de bala a bordo de su vehículo.

Octavio Ocaña falleció la tarde del sábado 29 de octubre. Su muerte aún es materia de investigación (Foto: Octavio Ocaña/Instagram)

A la fecha todavía no existe un documento oficial con las causas verdaderas que expliquen detalladamente de qué murió el actor Octavio Ocaña. Si bien han pasado casi dos meses desde el sangriento hecho, su familia y sus miles de seguidores están pendientes de todo este proceso.

LOS NUEVOS DETALLES QUE PODRÍAN CAMBIAR EL RUMBO DE LAS INVESTIGACIONES

La familia del fallecido actor Octavio Ocaña ha contratado a un nuevo abogado quien los viene ayudando en el esclarecimiento del caso y sigue todo el proceso indagatorio y legal. Precisamente, el letrado brindó algunas declaraciones sobre el trabajo que se ha hecho durante la semana, según Infobae.

El referido medio precisó que el abogado Francisco Hernández conversó con el programa “Ventaneando” donde dio detalles que han sorprendido a muchos respecto al caso de Octavio Ocaña. Dijo que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hay una segunda carpeta de investigación y que esta había sido elaborada porque las autoridades estatales habrían -presuntamente- alterado de la escena del crimen.

“Si se comprobase que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa, por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General del Estado de México, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque si existieron disparos por parte de los policías, no estuvieron justificados”, expresó el abogado.

No obstante, precisó que es probable de que ese acto se haya realizado debido a que transcurrieron varias horas antes que los servicios periciales lleguen a la escena, la misma -según añade- no fue resguardada.

ABOGADO DE LA FAMILIA DE OCTAVIO OCAÑA: “HUBO UNA FALLA GARRAFAL”

Para el abogado de la familia del actor Octavio Ocaña las investigaciones no son muy claras debido a varios detalles que se han conocido.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, dijo Hernández.

En paralelo la familia del recordado Benito Rivers también ha solicitado investigaciones privadas y el letrado también brindó información al respecto. Un dato importante que reveló fue que, según uno de los peritos, el actor no pudo dispararse.

“No aparece ninguna prueba ni ningún rastro de pólvora, ni en sus manos, ni en las manos de los acompañantes”, comentó el abogado.

Otro detalle que señaló fue que el perito independiente tiene en su poder la ropa que el actor tenía en ese momento la cual será analizada.

LA FAMILIA DE OCTAVIO SE SIENTE OPTIMISTA

Por otro lado, el abogado de la familia Ocaña en conversación con Gustavo Adolfo Infante, aseguró que las personas que acompañaban ese día al actor Octavio Ocaña han dado nueva información sobre el caso. Ellos son el “sastre” y el “mecánico”, según El Heraldo.

“Nos sentimos muy optimistas por lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial, logramos que se abriera a nuevas líneas de investigación”, indicó.

También explicó que el “sastre” habría dicho que no vio que el actor sacara un arma. Cabe indicar que el testigo iba en la parte trasera de la camioneta que conducía Octavio Ocaña.