‘Noted: Alicia Keys The Untold Stories’: Docuserie de la cantante estrena trailer

YOUTUBE ORIGINALS Y ALICIA KEYS ESTRENAN EL TRAILER DE UNA NUEVA DOCUSERIE

Mientras la artista ganadora de 15 premios GRAMMY e ícono de la música mundialmente conocida, Alicia Keys, acababa de celebrar el aniversario número 20 del lanzamiento de su álbum debut ‘Songs In A Minor’ y daba los últimos toques a su octavo y más emocionante álbum hasta la fecha, Keys lo capturó todo para una docuserie intimista para YouTube Originals, “Noted: Alicia Keys The Untold Stories”. El tráiler oficial ya está disponible en el canal de YouTube de la artista.

Producida por Keys, ‘Noted’ es una serie documental de cuatro partes repleta de impresionantes momentos de introspección y despliegue visual. Basándose en recuerdos que definen su vida y en conversaciones significativas con artistas y seres queridos, Keys lleva a los espectadores a una experiencia totalmente nueva que combina los mundos del documental y de la actuación de una manera que los fans nunca han visto antes.

Los cuatro episodios se estrenarán gratuitamente el jueves 30 de septiembre sólo en el canal oficial de YouTube de Alicia Keys. Puedes verlos haciendo click AQUÍ.

‘Noted: Alicia Keys The Untold Stories’ llega en un momento muy emocionante para Keys, que acaba de lanzar su nuevo single “LALA” la semana pasada con Swae Lee.

La docuserie está dirigida por TT The Artist y producida por Alicia Keys, Jason Bergh y Lukas Kaiser, Brad Haugen y Jae Trevits de Westbrook Media. La producción se une a una sólida lista de originales de YouTube centrados en la música, que incluye éxitos como el programa musical semanal “RELEASED”, “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, “Ice Cold: La historia no contada de las joyas del hip-hop”, “K-Pop Evolution”, “Coachella: 20 años en el desierto”, “BRAVAS”, “Justin Bieber: Seasons” y “Justin Bieber: Next Chapter”, “The Gift: The Journey of Johnny Cash”, “MALUMA: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré” y “Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries”.

