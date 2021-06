Rosie Rivera, la personalidad televisiva y empresaria americana, contó la dura batalla que tuvo contra su adicción al alcohol; y aunque en un momento pudo dejarlo, recayó, pero supo salir adelante.

Como se recuerda, en 2016, ella publicó su primer libro “My Broken Pieces: Mending the Wounds From Sexual Abuse Through Faith, Family and Love”, donde habla del abuso sexual del que fue víctima, algo que marcó definitivamente su vida a temprana edad y cómo el amor de su familia la ayudó a sanar heridas.

Sin embargo, cuando sufrió ese trágico episodio se refugió en el alcohol, que a la larga se convirtió en un problema. A continuación, el testimonio que dio en su canal de YouTube.

Rivera ganó la atención de los medios por primera vez a través de la muerte de su hermana Jenni y después de que comenzó a protagonizar reality shows en español. (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

“Empecé a beber a los 13 [años] y se puso peor. Cuando me hice cristiana, por un año dejé de estar con mis hermanos porque yo tomaba en los clubs, en los antros, en los conciertos. Dejé de salir con mi hermana Jenni un año y lloraba mucho porque la extrañaba. Obviamente, tener una relación con tu hermana no es malo, pero yo tenía la tentación de tomar. Después de ese año me sentí fuerte para poder ir a los conciertos porque ya no quería tomar”, manifestó.

Asimismo dio a conocer que aunque “ya le había ganado al alcohol”, el año pasado durante plena pandemia tuvo una recaída. “Quiero hacer mi confesión porque tal vez te apoye a ti [que] cometiste un error que has escondido y ya no quieres esconder (…). No soy perfecta y nunca voy a pretender que soy perfecta. No culpo a nadie más que a mí. No sé qué sucedió y los meses de octubre y diciembre siempre son meses de batalla para mí”, indicó.

Rivera señaló que su adicción comenzó a acrecentarse cuando acompañaba a sus hermanos a eventos y centro de diversión, lo cual la fue atrapando poco a poco.

“Empecé a tomar, pero no es que tomaba sola. Mi tentación es tomar con mi familia. Era un evento, Juan y Lupe estaban lanzando el disco de Lupe y yo estaba muy feliz, no es que estuviera triste. Estaba feliz que mis hermanos estuvieran bien. Yo había orado por eso mucho tiempo”, manifestó Rosie Rivera.

Pese a todo, luchó contra sus adicciones y pide a quienes atraviesen una situación similar pidan ayuda, especialmente a su familia.