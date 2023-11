El alcohol no soluciona los problemas, pero bueno, el agua tampoco. Un perrito llamado ‘Jack’ se hizo viral en TikTok , luego de que su dueña lo encontrara con dificultades para desplazarse tras ingerir bebidas alcohólicas .

Según el video, que tiene más de 34 millones de vistas, la joven regresó a su casa cuando encontró una botella de crema de whisky debajo de una mesa.

La dueña menciona que la botella estaba vacía, pero que antes de irse dejó más de la mitad del contenido. Acto seguido, se dirigió a la cocina, donde encontró un vodka que no tenía puesta su tapa y estaba hasta la mitad de recipiente.

Luego, la joven enfoca a su perrito ‘Jack’ y le dice que camine unos pasos hacia ella, órdenes que el animal obedece, pero presenta dificultades al desplazarse, perdiendo el control de sus dos patas traseras.

“No es gracioso, pero mi perro está borracho y no sé qué hacer al respecto”, dijo la usuaria en TikTok.

¿Qué pasó con el perrito ‘Jack’?

La joven reveló que llevó a su perro al veterinario lo antes posible porque no se sabía con exactitud cuánto alcohol ingirió el animal.

La dueña de ‘Jack’ explicó que allí lo tuvieron toda la noche en tratamiento y observación. Al día siguiente recibió una llamada del especialista, quien le dio buenas noticias, ya que el perrito no presentaba complicaciones y tenía bastante energía.

La joven recogió al can del veterinario y lo estuvo vigilando durante unos dos días para asegurarse de que no tuviera pancreatitis, diagnóstico que puede tener un perro luego de ingerir bebidas alcohólicas, Además, aclaró que el hecho no fue causado a propósito.

