Leticia Calderón es una de las actrices que a pesar del paso de los años continúa vigente en la memoria de quienes la vieron en innumerables telenovelas. Cómo sacar de nuestras mentes aquellos inconfundibles ojos azules que enamoran a más de uno.

Aunque ha participado en gran cantidad de melodramas, sin duda alguna “Esmeralda” (1997) fue la producción que la llevó a la fama, tras ella vinieron más participaciones en otras novelas, siendo la última “Imperio de mentiras” (2020).

A sus 52 años, Lety sigue siendo una de las figuras más queridas en el mundo del entretenimiento mexicano, y es que además de estar dedicada a su carrera como actriz, disfruta de la crianza de sus dos hijos adolescentes.

Asimismo, dijo que no le agobia su edad; por el contrario, disfruta cada instante de vida que puede disfrutar al lado de los seres que ama.

Leticia Calderón cuando interpretó a Esmeralda (Foto: Televisa)

“Yo estoy orgullosa de mis arrugas, de mis canas, de mis kilos de más, de mi celulitis que de repente ya empecé y no pasa nada”, manifestó en diálogo con Elizabeth Curiel, de Univisión.

Calderón indicó que está contenta con su apariencia física y que nunca necesitó presumir su figura. “De repente no puedo bajar de peso y no pasa nada; ya no seré talla 2, no necesito ser talla 2, es más nunca he necesitado ser talla 2, pero con que esté sana [está bien]. Ahora sí cuido mi alimentación por salud, más que por imagen”.

Respecto a la crianza de sus hijos manifestó que los viene educando sin prejuicios para que sean unos hombres de bien. En su papel de padre y madre ha dicho que ha aprendido con ellos muchas cosas.

