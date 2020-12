El 2020 ha sido un año muy difícil para todos, la pandemia del coronavirus (COVID-19) causó una crisis sanitaria y económica que difícilmente olvidaremos. Arturo Peniche, el famoso actor mexicano de telenovelas, tampoco olvidará este año pues marcó el fin de su matrimonio con Gabriela Ortiz, su esposa hace 38 años y madre de sus dos hijos.

El protagonista de ‘María Mercedes’ anunció el pasado 21 de septiembre que, después de casi cuatro décadas de casado, decidió terminar su relación con Gabriela Ortiz. Tres meses después, Arturo Peniche admitió estar en crisis tras separarse de su esposa Gabriela Ortiz.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en su show web “En casa de Mara”, Arturo Peniche confesó que tenía el corazón roto por todo lo que ha perdido a causa de la pandemia y que sintió que era un estorbo para su esposa.

“Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme”, reveló el actor durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Arturo Peniche decidió separarse de su esposa por sentir que hoy era un estorbo para ella (Foto: Televisa)

Estas declaraciones las hizo en el mes de septiembre, donde agregó: “Siento que no funciono como hombre, que no sirvo. Entonces, yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre y de seguir amando”, expresó.

Según contó Arturo Peniche en esa charla, todo comenzó porque él decidió quedarse en su casa de Guanajuato para no contagiarse de COVID-19, luego de que su esposa, su hijo, su nuera, su suegra y sus cuñados hubieran contraído el virus.

“Ella cree que no hice nada, y ya estoy fastidiado de que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy; y eso me tiene fastidiado ya. Entonces tomé la decisión de quitarme de ahí”, dijo.

Después de esto, a Arturo Peniche no le ha ido bien. El actor mexicano estuvo envuelto en un escándalo sobre un supuesto romance con la actriz Sharis Cid, quién fue señalada como la causante de la separación de Arturo con Gabriela Ortiz. Esto fue desmentido por el actor y su familia.

Luego, Peniche sufrió un accidente que alarmó a sus seguidores. Según relató el actor a través de sus redes sociales, cuando salía de bañarse se resbaló en la regadera. El incidente lo dejó con tres fracturas en el pie, por lo que tuvo que ser enyesado y tomar reposo antes de caminar con muletas.

Este martes 22 de diciembre, en entrevista con el programa “Hoy”, Arturo Peniche confesó que atraviesa por una crisis y que se ha concentrado en su crecimiento personal tras la separación de su esposa.

“Me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y como profesionista. He tratado de ver lo mejor de mí”. Agregó que ha intentado “estar con buena cara, al mal tiempo”. Y aprovechó para citar un proverbio muy sabio que dice: ‘Después de la tempestad, viene la calma’”.

Cabe resaltar que Arturo Peniche dejó claro que no le interesaba divorciarse de su esposa: “Voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.