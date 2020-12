Ana Patricia Rojo es una de las villanas de telenovelas más queridas de México. La actriz tiene una destaca carrera en el mundo de la televisión, demostró su talento y versatilidad en importantes producciones como “Maria José”, “María la del barrio”, “Esmeralda”, “Destilando amor”, “Carita de ángel”, entre otras telenovelas que la han hecho ganarse el cariño del público.

La situación económica por la pandemia COVID-19 obligó a Ana Patricia a pausar sus actividades como actriz y emprender un nuevo negocio para poder tener un ingreso económico y mantenerse frente a la crisis mundial.

Ante el desempleo, Rojo se unió a una empresa brasileña que se especializa en vender productos para disminuir peso, como licuados, cremas y todo lo relacionado al cuidado personal. Esto sorprendió a los seguidores generando todo tipo de comentarios, mientras algunos la apoyaron en su nueva faceta, otros se burlaron y criticaron a la actriz .

Ana Patricia Rojo es conocida por sus papeles de villana en exitosas telenovelas mexicanas (Foto: Ana Patricia Rojo / Instagram)

En una entrevista para “Ventaneando”, la actriz respondió a las críticas y cuestionamientos que recibió luego de comenzar dicho negocio. Ella aseguró que, frente a la crisis económica, debe cuidar de sus hijas y su madre.

“Empecé a trabajar a los cinco años. Soy una madre que está encargada de sus hijas al cien por ciento. Tengo una mamá que tiene cierta edad que también depende de mí”, contó Ana Patricia Rojo .

La actriz afirmó que no se avergüenza de haber incursionado en la venta de productos para bajar de peso y respondió a aquellos que la critican y se burla de su actual situación.

“No esperar nada más a que nos caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona”, mencionó.

Pese a las críticas, Ana Patricia Rojo se encuentra feliz de poder emprender un nuevo negocio, que la ayudará a generar ingresos económicos frente a la crisis por la pandemia del COVID-19 que la mantiene en casa.

Además, la actriz se mantiene activa con el programa “Sin Tapujos”, que se transmite por Facebook en donde aparece con otras personalidades. Sin embargo, no descarta regresar a la actuación.

Ana Patricia Rojo interpretó a Penélope Linares en “María la del barrio”, uno de sus roles más recordados (Foto: Ana Patricia Rojo/Instagram)