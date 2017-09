Netflix es un servicio de streaming que brinda a sus usuarios series, películas y documentales. Como todos los meses, algunas producciones que estaban en su plataforma se retiran este mes de setiembre, y a continuación te contamos cuáles son.

Nos referimos a ‘Glee’ y ‘Mother family’. De la misma manera, se anunció que ‘How I met your mother’ también se fue de Netflix este tres de septiembre.

Si bien muchos suscriptores mostraron su descontento ante la posibilidad de que se vaya esta última serie en mención, ello no impidió que finalmente se descarte su permanencia; sin embargo, se prolongó un poco más su estadía.

Aquí te dejamos la lista completa de series que se irá en septiembre.

1 de septiembre

- Better Off Ted (Temporada 2)

- Do Not Disturb

- Frailty

- Hope Floats

- Jackass: The Movie

- Julia

- RV

- The Batman - Temporadas 1-5

- The Deep End - Temporada 1

- The Omen

- Wilfred - Temporada 1 y 2

- Something’s Gotta Give

- Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

- Tears of the Sun

- Scream

- A Nightmare on Elm Street

3 de septiembre

- Drumline: A New Beat

4 de septiembre

- The A-List

10 de septiembre

- Army Wives (Temporadas 1-7)

11 de septiembre

- Terra Nova (Temporada 1)

15 de septiembre

- Katt Williams: Kattpacalypse

16 de septiembre

- Jackass 3.5: The Unrated Movie

- One Day

19 de septiembre

- Persons Unknown (Temporada 1)

20 de septiembre

- Bombay Velvet

- Finding Fanny

- Raising Hope - Temporada 1

22 de septiembre

- Philomena

24 de septiembre

- Déjà Vu

26 de septiembre

- A Gifted Man (Temporada 1)

- Sons of Tucson (Temporada 1)

- CSI: Miami (Temporadas 1-10)

30 de septiembre

- Last Man Standing (Temporadas 1-5)

A su vez también se irán series como ‘Family Guy’ se irían el domingo 17 y ‘Switched ar Birth’ el martes 19. Así que si te gustan estas series es mejor que vayas aprovechándolas en verlas antes que sean retiradas.

Todas las salidas que se incluyen en este listado son producciones que se retiran de Netflix Estados Unidos, y no necesariamente aplican a Netflix Latinoamerica.