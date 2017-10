Netflix pagó US$ 1.5 millones a ex trabajador por caso de acoso sexual Tras su separación en mayo del 2016, Barry Coleman denunció hostigamiento por parte de un superior. Él señala que Netflix tiene una política no escrita de "tolerar el acoso y la discriminación" por parte de sus ejecutivos.

