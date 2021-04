4 de 12

"Don't Look Up" es la historia de dos astrónomos que deben emprender una gira mediática colosal para alertar a la humanidad sobre un asteroide que va a destruir el planeta. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman with Cate Blanchett and Meryl Streep. Additional cast includes Ariana Grande, Kid Cudi, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Matthew Perry, Tomer Sisley, Adam McKay and Kevin Messick Esta cinta se perfila como uno de los estrenos más esperados del 2021.