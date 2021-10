Halloween 2021 está a la vuelta de la esquina, fecha que es una de las mejores del año para disfrutar del cine de terror, y puesto que muchos amantes de este género preparan su maratón de películas de miedo para festejarlo, te brindamos algunas recomendaciones para pasarla realmente ‘de terror’.

En esta lista podrás encontrar 10 de la mejores películas de Netflix del genero de terror, algunos clásicos del género, así como algunas más modernas de entre las producciones cinematográficas que dispone la plataforma.

Así pues, disfruta de estas elecciones que te asegurará más de un susto para pasar este Halloween como se debe:

Cielo rojo sangre

Del director Peter Thorwarth, la historia trata de una mujer con una enfermedad misteriosa ligada a sangre con un aterrador secreto, que utilizará a su favor para cuidar a su hijo en medio de un ataque terrorista en un vuelo trasatlántico nocturno.

En la hierba alta

Esta película, estrenada en setiembre del 2019, nos cuenta la historia de una mujer embarazada y su hermano, quienes son presa de un laberíntico campo de hierba alta, en donde pronto sabrán que no están solos. La película dirigida Vincenzo Natali te asegura un par de grandes sustos.

La Bruja

Esta película de Robert Eggers, tiene en su reparto a Anya Taylor-Joy, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, entre otros, y nos lleva a Nueva Inglaterra del año 1630, en donde una familia entera es presa de un oscuro poder que viene de un bosque, que está controlado por fuerzas desconocidas.

Mamá

Esta película se ha convertido en un clásico del género del horror. Dirigida por Andy Muschietti, la historia nos relata de las hermanas Victoria y Lilly, quienes luego de morir sus padres, desaparecen, siendo cuidadas por una fuerza sobrenatural que no dejará que se lleven a sus ‘hija’, y hará lo que sea por mantenerlas junto a ella, incluso, lastimar.

Drácula de Bram Stoker

Esta película de 1992, dirigida por el gran Francis Ford Coppola, nos cuenta la historia del Conde Drácula, quien antes de ser un vampiro, vende su alma al diablo tras conocer la muerte de su prometida. Siglos después, encuentra a la reencarnación de su amor perdido.

Insidious

Josh, su esposa Reani y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa. Cuando el hijo pequeño sufra un accidente y caiga en coma, empezarán a producirse extraños fenómenos y la familia se verá acosada por algo que no parece de este mundo. Esta película de James Wan te asegura más de un escalofrío.

Verónica

Esta película del director Paco Plaza, nos ubica en una historia real, calificado por la misma policía como un caso sobrenatural en España, que no es resuelto hasta la fecha. Durante un eclipse total de sol, Verónica y dos amigas deciden hacer una ouija para invocar el espíritu de su padre y, después de romperse la ouija, Verónica entra en una especie de trance y se desmaya. Una vez recuperada, empieza a percibir cosas extrañas en su hogar que le hacen pensar que trajo a su padre de vuelta al mundo de los vivos.

Escapa del Undertaker

El Undertaker le tendió una trampa al condecorado equipo The New Day en su mansión. Lo que no saben es que el lugar es una tenebrosa casa embrujada repleta de desafíos sobrenaturales. El público deberá decidir el destino de estas tres desafortunadas almas que intentan sobrevivir a la ira del Undertaker.

Hay alguien en tu casa

Makani y sus amigos del Instituto Osborne tratan de identificar y detener a un asesino enmascarado que ataca a los alumnos y desvela sus secretos más oscuros. Esta es una de las entregas más recientes de Netflix que tuvo una notable aceptación por parte de los usuarios.

Hipnótico

Jenn, que siente detenida su vida personal y profesional, acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapada en un juego mental con consecuencias fatales. Tiene entre su reparto a figuras como Kate Siegel, Jason O’Mara y Dulé Hill.

VIDEO RECOMENDADO:

Silvana Carrión:"Toledo podría recibir una pena no menor de 20 años"