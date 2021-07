Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

Amos del Universo: Revelación, se estrena este 23 de julio en Netflix, devolviendo a las pantallas a He-Man, héroe de Greyskull, después de 9 años desde su última aparición (2012).

Esta nueva serie animada, continuará las historias que pudimos ver en la televisión, además de darnos el tan esperado encuentro entre He-Man y Skeletor, sin embargo, esto traerá graves daños a Eternia y los guardianes de Greyskull deberán salvar al universo.

Amos del Universo: Revelación promete traer de regreso a todos los personajes del dibujo, así como otros que salieron en juguetes y comics, pero no pudieron llegar a la pantalla.

La animación ha sido desarrollada por Powerhouse Animation, quienes estuvieron a cargo de la serie animada de Castlevania que ya tiene cuatro temporadas en Netflix. El productor es Kevin Smith y las voces de He-Man y Skeletor en idioma original serán de Chris Wood y Mark Hamill.

Además, si quieren conocer más de la historia de He-Man y como llegó a las pantallas a partir de unos muñecos, pueden ver el tercer episodio de The Toys That Made Us, documental que también podemos encontrar en Netflix.





Falta poco para el esperado estreno.

Amos del Universo: Revelación – Parte 1, se estrenará el 23 de julio en Netflix.

