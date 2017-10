La esperada noche de Halloween se aproxima e inevitablemente el terror se impone en la agenda, ocasión ideal para aprovechar las tenebrosas películas que se encuentran disponibles en Netflix.

A continuación, brindamos una selección de diez producciones para apreciar este 31 de octubre, acompañado o no, durante la 'Noche de Brujas'.

Scare Campaign

1922

Siniestro 2

Resident Evil 3: La extinción

El juego del miedo III

It comes at night

La noche de los muertos vivientes

La noche del demonio

Chucky, el muñeco diabólico 2

Chucky, el muñeco diabólico 3