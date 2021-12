La marca colombiana Vélez presenta su nueva colección inspirada en la película de Walt Disney Animation Studios: ENCANTO que llegó a los cines el 25 de noviembre. Conectados por el amor, la inspiración y admiración por el país, surge esta colaboración entre Disney y Vélez, que rinde un homenaje a la fauna, flora e idiosincrasia del país, los cuales se verán reflejados en un conjunto de piezas llenas de magia que darán protagonismo a cada uno de estos elementos presentes en la película. Una colaboración que destaca por ser el único co-branding oficial en Latinoamérica con Disney “Encanto”.

“Inspirados en ENCANTO, resaltamos nuestra esencia y alegría, y continuamos exaltando nuestra historia y nuestro origen colombiano, mediante esta colección que representa nuestras raíces a través de sus diseños, con un proceso de elaboración artesanal, que recogerá elementos únicos de nuestra cultura como ponchos, sandalias y correas, transformados en piezas sofisticadas que evocan la esencia de Colombia, manteniendo viva la tradición ancestral que inspiró la película”, comentó Fabrizio Fiorillo, Gerente de Mercadeo de Vélez.

Dentro de las prendas que se destacarán en la colección de Vélez, estará su icónica mochila archaeology la cual tiene un grabado alusivo al jaguar de la película. Adicional a esto, también habrá casacas, botines y accesorios exclusivos que detallarán la majestuosidad de la figura de este animal, símbolo de toda la región.

La biodiversidad Latinoamérica se evidenciará en cada detalle de estos diseños, en los cuales los estampados y bordados serán su principal característica. Desde flores, hasta animales exóticos referentes a la película, harán parte de esta nueva colección, mostrando no solo fantasía en sus productos sino también en las tiendas donde tendrán elementos representativos de esta reinterpretación de la película.

ENCANTO de Walt Disney Animation Studios cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar, a todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

“Para nosotros es muy emocionante poder compartir con el consumidor una colección que celebra los colores, la alegría y la calidez de ENCANTO a través de una marca de tradición colombiana como Vélez”, afirmó Miguel Vives, SVP, Consumer Products, Games and Publishing, The Walt Disney Company Latin America, y General Manager, The Walt Disney Company Mexico.

La colección ya se encuentra disponible en Perú desde el 9 de diciembre en las tiendas Vélez del Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, línea whatsapp +51 980 712 057 y en www.velez.pe

