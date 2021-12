No comprendemos qué es lo que hizo a estas figuras de plástico tan adictivas y coleccionables. Tal vez se deba a la impresionante cantidad de diferentes diseños y personajes. Los Funko Pop son los compañeros de todos y literal no existe personaje del cine, la televisión, la música o casi cualquier tipo de expresión humana, que no tenga su versión Funko. Estos los encuentras en todas partes, pero aquí te podemos recomendar la tienda virtual de funkospace.pe