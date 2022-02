Natanael Cano es uno de los cantantes del género regional mexicano más jóvenes y controversiales del momento. Debido a su personalidad polémica, el cantante ha estado inmerso en dimes y diretes con otros artistas del medio, aunque también ha demostrado tener un lado sensible.

Desde su incursión en la música en el año 2019, Natanael ha logrado importantes premios en las categorías “La Más Picosa”, “La Nueva Generación Regional Mexicano” y “Colaboración OMG”. Algunos de sus temas más sonados son “El F1″ y “Soy el diablo”, los cuales mezclan sonidos de trap y hip-hop.

Recientemente, el cantante asistió a una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde dio algunos datos sobre su vida íntima, causando revuelo con sus interesantes declaraciones.

Natanael Cano, nombre artístico de Nathanahel Rubén Cano Monge, es un rapero y cantautor del género regional mexicano (Foto: Natanael Cano / Instagram)

NATANAEL CANO NUNCA HA LLORADO POR UNA MUJER

El músico de 20 años habló en el programa “El minuto que cambió mi destino” sobre las veces que se enamoró, revelando que aunque le han roto el corazón en más de una oportunidad, nunca ha llorado por una fémina.

“Sí me ha tocado vérmelas oscuras por las mujeres. Por una mujer me he puesto triste, pero nunca he llorado por una. Una cosa es pistear y otra es llorar por una mujer y no, todavía no”, sentenció Cano.

El joven artista también señaló que le encanta sentirse ilusionado por un nuevo amor y que además se encariña fácilmente: “Me encanta el amor, me encanta estar enamorado, soy enamoradizo, soy ¿cómo se dice? Noviero”.

¿CÓMO LE AFECTÓ LA MUERTE DE ARIEL CAMACHO?

Pese a que nunca ha derramado una lágrima por una mujer, si rompió en llanto durante la entrevista cuando recordó al cantante y compositor Ariel Camacho, quien ha sido su más grande inspiración en la industria.

“Yo empecé por Ariel Camacho, la neta que siempre que estoy en una fiesta con mis amigos o que estamos juntos, les digo: ‘Mira aquí estaría Ariel’. Yo siento que fue parte fundamental de todo lo mío, que siempre lo traigo”, expresó.

El cantante Ariel Camacho falleció en un accidente automovilístico el 25 de febrero de 2015 (Foto: Ariel Camacho / Facebook)

¿NATANIEL CANO QUIERE SER PADRE?

El cantante también fue consultado por sus intereses en cuanto a la paternidad, a lo que respondió que aún está joven y prefiere esperar unos dos años, pues su prioridad en este momento es cosechar más éxitos con su carrera profesional.