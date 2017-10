¡Atención, fanáticos de Taylor Swift! La cantante sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de 'Ready For It?', su nuevo videoclip musical, el segundo sencillo de su nueva producción, 'Reputation'.

Según el director, Joseph Kahn, el video está inspirado en películas de ciencia ficción como 'Blade Runner 2049' y 'Ghost in the Shell'. Esto queda evidenciado al mostrar una escena donde Swift se encuentra parada en una plataforma que dice: "Están quemando a todas las brujas".

Asimismo, tras este momento, se puede ver a la estadounidense adoptando una pose que la muestra clavada en una cruz imaginaria, y luego se emite un rayo encima de esta.

Kahn ha dirigido otras producciones audiovisuales de Swift, como 'Blank Space', 'Bad Blood', 'Wildest Dreams', 'Out of the Woods' y recientemente, 'Look What You Made Me Do'.

Tan solo unas horas después de haber sido estrenado, 'Ready For It?' ya cuenta con casi 6 millones de reproducciones en YouTube. Además, ha recibido más de 700 mil 'Me Gusta', y alrededor de 90 mil comentarios, halagando la producción.