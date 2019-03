Mira el video oficial de 'I Can't Get Enough' de Selena Gómez y J Balvn 

Selena Gómez y J Balvin estrenaron en YouTube el video de "I Can't Get Enough", la canción que grabaron juntos y que es una fusión de pop y reggaetón, en la que también participan los productores musicales Benny Blanco y Tiny.

Fue Selena Gómez la encargada de anunciar al mediodía de este martes, a través de sus Stories de Instagram, que el lanzamiento del clip de "I Can't Get Enough" se realizaría a las 1 p.m. y como era de esperarse, desató la locura entre sus fans.

Selena Gómez y J Balvin lanzaron el video oficial de su canción "I Can't Get Enough". (Foto: @selenagomez) Selena Gómez y J Balvin lanzaron el video oficial de su canción "I Can't Get Enough". (Foto: @selenagomez)

En las imágenes se puede ver a Selena Gómez, J Balvin, Benny Blanco y Tiny jugando en un gigantesca cama, mientras entonan la canción. En apenas 20 minutos, el video tiene cerca de 20,000 reproducciones.

En diciembre del año pasado, Benny Blanco y Tainy empezaron a producir esta canción y cuando ya estaba lista la letra, convocaron a J Balvin y a Selena Gómez para que aportaran su talento a esta colaboración musical.

Cabe señalar que esta es la primera vez que Selena Gómez y J Balvin, quien viene manteniéndose como uno de los máximos exponentes del género urbano y ha lanzado temas con otros artistas, graban un tema juntos.

