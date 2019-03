Escucha 'Con altura', el nuevo tema de J Balvin y Rosalía [VIDEO]

Los cantantes de música urbana J Balvin y Rosalía estrenaron su nuevo tema 'Con Altura' y lo anunciaron a través de sus redes sociales. Tras cosechar gran éxito el año pasado en los premios Goya, los Grammy y dar el salto a Estados Unidos, la cantante presenta esta nueva colaboración en medio de una gran expectativa.

En este nuevo tema, Rosalía trabaja nuevamente con J Balvin, con quien realizó el tema 'Brillo' el año pasado, una de sus composiciones más exitosas antes del lanzamiento del disco 'El mal querer'.

A través de YouTube, Rosalía presentó el videoclip de su nuevo tema y en tan solo una hora desde su publicación ya cuenta con más de 20,000 visualizaciones. Además, los comentarios halagan a los cantantes por este nuevo sencillo.

El material audiovisual fue dirigido por Director X y en el clip se puede ver a Rosalía y J Balvin cantando a bordo de un avión. Este tema, según la cantante, es un homenaje al reguetón clásico.

"Es un homenaje al reguetón más clásico y original: el reguetón playero. Cuando era más joven me encantaba escuchar reguetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas. Como músico me he dejado guiar por mi intuición en todo momento", explicó Rosalía en un comunicado enviado por Sony.

“Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reguetón, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza. No dudé en enseñarle la canción a mi amigo José ( J Balvin); le encantó y me envió esta estrofa original y llena de fuerza. Creo que todas las piezas de este rompecabezas se juntaron y están ahí con un objetivo. De verdad espero que todos los que escuchen la canción la reciban con el mismo amor con el que se hizo”, agregó.

En los últimos meses la cantante española Rosalía ha colaborado con James Blake en “Barefoot in the Park”, “Assume Form” y ha estrenado el videoclip de “De aquí no sales”; mientras que J Balvin ha lanzado “Contra la pared” con Sean Paul y “I Can’t Get Enough”, canción que grabó con Selena Gomez y Benny Blanco.