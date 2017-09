¡Atentos fanáticos de Ed Sheeran! El cantante británico lanzó su nuevo sencillo con un tierno video animado con la letra, publicado en YouTube.

Esta canción se llama 'Perfect', y es una balada melancólica. Es el cuarto sencillo de 'Divide', el último disco del cantante británico. Los sencillos anteriores fueron 'Castle On The Hill', 'Shape of You' y 'Galway Girl'.

En el video, se pueden ver distintos escenarios con objetos llamativos como discos de vinilo y una televisión antigua.

Además, también aparece la silueta de una pareja bailando bajo la lluvia, y según algunos fanáticos en Twitter, esta representaría a Sheeran y su novia, Cherry Seaborn.

A pesar de que no hay fecha confirmada, se espera que su video musical se estrene en los próximos días. Te dejamos este 'lyric video' a continuación: