'Lost in the middle of nowhere', la nueva colaboración de Becky G y Kane Brown [FOTOS Y VIDEO]

La cantante Becky G se juntó, nuevamente, con el cantante country Kane Brown para presentar el remix en español del tema 'Lost in the Middle of Nowhere'. El tema llega acompañado de un videoclip.

A través de sus redes sociales, los artistas anunciaron el lanzamiento de esta nueva canción, cuya versión original fue presentada a finales del año pasado.

El video compartido en YouTube ya cuenta con más de 100,000 reproducciones en tan solo sus primeras 24 horas. Además, los comentarios elogian a los artistas por esta nueva colaboración.

“¡Para Ustedes! Tenemos una canción country de Spanglish lista. Crear la versión original de ‘Lost in the Middle of Nowhere’ ya fue un sueño hecho realidad... esta versión en español es algo que la gente no ha escuchado antes y estoy muy emocionada de que la disfruten. ¡Fue tan divertido trabajar con mi Kane Brown en este remix! Country + Reguetón ¡Estamos haciéndolo!”, escribió Becky G junto a un adelanto del videoclip en Instagram.

Recordemos que anteriormente Kane Brown colaboró con Becky G en la versión original de “Lost in the Middle of Nowhere”, tema que fusionó el pop con el country; sin embargo, ahora tendrá una contribución de música urbana.

Cabe señalar que la cantante también se encuentra inmersa en los preparativos de su “ Becky G Tour”, con el que recorrerá diversas partes del mundo, incluyendo Perú, donde se presentará en el festival Barrio Latino que se realizará en el Club Cultural Lima de Chorrillos el próximo sábado 1 de junio.

Además de Becky G, serán parte del evento Nicky Jam, Sebastián Yatra (Colombia), Manuel Turizo (Colombia), Alexis & Fido (Puerto Rico), Noriel (Puerto Rico) y Yomo (EE.UU.).