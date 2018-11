Luego de varias semanas de espera, los fanáticos de Ariana Grande han quedado sorprendidos con el lanzamiento del clip de 'Breathin', canción que es uno de los singles de 'Sweetener', su última producción musical.

Ariana Grande decidió estrenar el nuevo video tan solo dos días después de haber presentado el tema 'Thank You, Next', el cual está dedicado sus ex parejas y que sería la primera canción del nuevo álbum en el que ya está trabajando.

En el clip de “Breathin” ha sido dirigido por Hannah Lux Davis y está lleno de increíbles efectos visuales en los que podemos ver a Ariana Grande reflexionar sobre sí misma mientra atraviesa un mundo que va demasiado rápido para ella.

El lanzamiento del video de “Breathin” fue hecho por la propia Ariana Grande en su cuenta de YouTube este miércoles 7 de noviembre y en solo algunas horas ha alcanzado cerca de 600,000 reproducciones.

El clip de “Breathin” marca el triunfal regreso de Ariana Grande a la escena musical luego de los duros momentos que vivió este año, como la muerte de su ex novio Mac Miller y su ruptura amorosa con Pete Davidson.