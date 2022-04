YANNC logró el éxito total con su canción “Sigue Bailándome” con la colaboración de Eladio Carrion, Myke Towers, Brray y Darkiel. Hasta el momento, el musico, ya tiene más de 1 millón de oyentes mensuales y alrededor de 45 mil seguidores en su perfil de Spotify. “Sigue Bailándome” ha conseguido más de 152 millones de streams desde su lanzamiento.

“El éxito de este single nos ha sorprendido. Creo que es el resultado de un trabajo constante, profesional y sobretodo que le hemos puesto todas las ganas para que sea del agrado de nuestros seguidores”, informó YANNC muy emocionado.

También dijo que ya se encuentra trabajando en otras producciones a corto plazo, que tendrán la participación de talentos internacionales que causarán gran sensación en el rubro musical.

“Sigue Bailándome” es el tema más bailado de los últimos meses y está en las playlists ‘Perrear y Llorar’, ‘Reggaeton Rewind’, ‘Perreo Viral’, ‘This is Myke Towers’ y ‘This is Eladio Carrion’ de la plataforma musical, Spotify. Pero eso no es todo, en la aplicación YouTube, la canción tiene más de 153 millones de visualizaciones siendo la favorita del público internacional.

“Son millones de personas que han escuchado y bailado nuestro tema, esto es un orgullo y una respuesta a toda la pasión que le ponemos a cada trabajo. Vamos por más, estamos muy motivados”, precisó el talentoso YANNC.

YANNC trabaja actualmente con reconocidas disqueras ubicadas en Miami y en California. Además, como clientes destacados en el mundo como Ozuna y Myke Towers con las canciones más reconocidas del género urbano con estos artistas, las cuales son “Única” Ozuna, “Mi niña” Wisin FT. Myke Towers, “Ram Pam Pam” Natti Natasha FT Becky G, “La Playa” Myke Towers, “Sigue Bailandome” YANNC, Eladio Carrion, Brray, Myke towers, Darkiel y “No quiere enamorarse” de Ozuna.