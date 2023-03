Cultura Profética tiene mucha historia y muchos hits que han pegado en nuestro país, como ‘Saca, prende y sorprende’, ‘La complicidad’ o ‘La espera’. El sábado 8 de abril, esta banda de reggae regresa a nuestro país para un concierto que promete ser espectacular. Se trata del Corona Sunsets Festival, que se realizará por primera vez en Máncora.

Perú21 conversó con Willy Rodríguez, vocalista de esta agrupación, quien dio detalles de lo que será su presentación.

“Estamos muy ansiosos de regresar a Perú porque hace más de un año tuvimos nuestra última fecha en Lima, que fue tras la pandemia, fue un concierto único e inolvidable. Ahora, ir a una ciudad lejana, al norte, es nuestra primera vez y es mucho más emocionante porque casi siempre toca ir a la capital para que llegue la mayoría. Esta oportunidad de conocer otra ciudad es un regalo”, indicó entusiasmado.





Su paso por Perú

Además, se mostró contento por compartir escenario con diversos artistas como Bomba Estéreo, Novalima, Laguna Pai, Hit La Rosa, entre otros: “El line up me parece genial, estoy seguro de que la gente va a quedar muy satisfecha. Tengo muy buenas expectativas, vamos a presentar música nueva. Será un concierto súper lindo, súper completo, estamos en un momento muy rico de nuestra carrera, llevamos toda nuestra energía para compartirla allá”.

Willy también adelantó que en este show estrenarán canción. “Vamos a presentar un tema nuevo que se llama ‘Solo un eco’, que escribí en pandemia. En esa época fue muy difícil estar fuera de los escenarios, espero que no volvamos a pasar por algo así nunca. Sin embargo, tuvimos la dicha de ser los primeros en tocar en muchos lugares (cuando acabó la cuarentena), y uno de ellos fue Lima”, señaló.

En otro momento, el líder de Cultura Profética manifestó que tiene recuerdos muy bonitos de la capital peruana: “En Lima hemos tenido conversaciones con fanáticos y otros músicos y esos intercambios son muy buenos siempre que se pueden dar. Es lindo poder darte esa vida real y humilde y tener intercambios reales porque eso se traduce en lo que uno hace. Me he llevado muy buenas experiencias de Perú.

Asimismo, dijo conocer a grandes bandas nacionales con las que ha podido compartir escenario. “Conocemos a Laguna Pai, a Semillas, hemos compartido allá con ellos. He usado zampoñas, quizás podría haber instrumentos peruanos (en algún próximo tema)”, comentó.





El nuevo refugio de Cultura Profética

Willy Rodríguez reveló cuál es el motivo de su alegría en este momento. Señaló que su banda acaba de estrenar su estudio, lo cual facilitará su trabajo. “Estamos estrenando estudio propio. La idea es hacer música ahí y grabar lo más que se pueda. Tendremos más posibilidades de grabar y estoy seguro que saldrá mucha música nueva”, apuntó.

El intérprete de ‘Ilegal’ no descartó seguir haciendo colaboraciones con artistas del género urbano: “Tenemos en común, con la mayoría, que somos de Puerto Rico. Ellos fueron a nuestros conciertos cuando eran chamacos y ahora muchos de ellos se acercan a querer que colaboremos. Eso es un halago. Se siente que es natural y que no hay que forzar nada”,

De otro lado, resaltó las cualidad de Cultura Profética: “Gran parte de lo que hace especial a este grupo es que la música se hace de una manera muy real y genuina. No es maquiavélica, no es pensada en vender y si pega, pega de manera natural porque la gente necesita un poco de realidad y sinceridad en un mundo tan ficticio. Uno no debe nunca desviarse de lo que uno es realmente”, remarcó.





Corona Sunsets Festival

El Corona Sunsets Festival World Tour se perfila como el evento más importante del verano, logrando reunir y descentralizar a músicos vigentes en la actualidad. Está diseñado bajo un concepto de sostenibilidad, en colaboración con Oceanic Global, partner estratégico, con quién viene desarrollando un formato de festivales bajo este criterio alrededor del mundo. La plataforma tiene como objetivo incentivar a sus visitantes a conectarse con la naturaleza, a través de experiencias, arte, gastronomía y, por supuesto, música.

El primer Corona Sunsets Festival World Tour, en Perú, espera reunir a más de 7000 asistentes que podrán disfrutar de este potente line up de artistas internacionales y nacionales invitados. Las entradas están a la venta, a través de Joinnus.com





