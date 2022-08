Tras una larga pausa, debido a la coyuntura generada por la pandemia, ‘We The Lion’ regresará a los escenarios peruanos con más energía que nunca. Este es uno de los regresos más esperados por sus fans, pues la banda pisará la tarima para regalar noches mágicas con sus mejores éxitos junto a grandes artistas de la talla de Juanes, Fonseca y Mike Bahía.

Paul Schabauer, guitarrista de We the Lion, conversó con Perú21 sobre los pininos de la agrupación, planes de internacionalización y sus próximos conciertos en Arequipa, Lima y Cusco.

Es un sueño poder compartir viajes internacionales con tus mejores amigos ¿Cuándo eran solo adolescentes, se imaginaron alguna vez aparecer en un evento como Lollapalooza?

La verdad que no. Nosotros empezamos a hacer música desde los 10 años y siempre fue un sueño para nosotros. Acá la industria musical era muy chica, siempre priorizamos nuestras carreras, pero siempre tuvimos ese sueño de poder hacer música y vivir de eso, porque era lo que hacíamos todo el tiempo. Vivirlo ahora, y con tus mejores amigos, es lo mejor que te puede pasar. Realmente estamos viviendo nuestro sueño de niños.

La pandemia afectó bastante al sector artístico ¿Qué dificultades les trajo?

Un montón. Estábamos yendo a tocar a Lollapalooza en Chile, íbamos a ser la primera banda peruana en tocar ahí. Pero, la pandemia nos arruinó todo eso, todos nuestros planes tuvieron que aplazarse para después. Habíamos lanzado un disco que no hemos podido tocar, no pudimos tocarlo en vivo con la gente. Tuvimos que lanzar canción por canción y cambiar todos nuestros planes.

En esos dos años perdidos por la pandemia hemos querido aprovechar el tiempo: Estamos componiendo dos discos en paralelo. A partir de este año, que sale nuestra primera nueva canción, ya no queremos parar. Se viene un montón de música de parte de nosotros.

¿Qué encuentran en el inglés que no encuentran en el español para componer sus canciones?

Son las palabras, hay algunas palabras en inglés que se unen de una manera diferente y que brindan un ‘flow’ a diferencia del español. Tal vez, en español se pueda sentir un poco más forzado, al menos, en los géneros que nosotros estábamos explorando.

Desde niños, tuvimos mucha influencia del inglés en nuestra vida por lo que fue muy natural para nosotros componer en ese idioma. Incluso, no empezamos haciendo nuestro primer disco ‘Viollet’ para ser músicos profesionales, hacerlo en inglés tenía mucho sentido para nosotros porque era un proyecto muy personal.

We the Lion se está haciendo conocido en el mercado internacional, pero no masivamente ¿Qué consideras que le falta para terminar de posicionarse en ese mercado?

Temas de plan estratégico. Ahora hemos migrado a las oficinas de New York con nuestro equipo de distribución digital que nos estarán manejando por allá. Estamos pensando hacer proyectos con Warner Chappell Music, quienes quieren mover internacionalmente nuestra música. Es un poco tener contactos y saber a quién buscar, porque desde acá es complicado.

El objetivo de We The Lion es apuntar hacia afuera, al menos, mucho más que ahora, por su puesto, sin descuidar la región.

El género indie folk no era tan explorado en el Perú cuando se creó We the Lion ¿Cómo fue aventurarse en ese género?

No fue algo planeado, era un proyecto muy personal para nosotros. Pero, dijimos: ‘aprovechemos y veamos si algo sale’ y mira todo lo que pasó. Nos hizo cambiar el rumbo de nuestras vidas, renunciamos a nuestros trabajos. Todos, sin dudarlo, dijimos sí a la música.

Tienen conciertos el 27, 29 y 30 de agosto ¿Ya te acostumbraste a tener eventos consecutivos?

Hemos estado parados dos años sin viajar (por la pandemia). En Lima es mucho más fácil de viajar porque es cerca. Es bravazo, no tengo nada de que quejarme, pero, viajar es matador, así sea un día.

¿Qué expectativas tienes de cantar junto a otros grades artistas?

Estoy emocionado. Es un honor compartir escenario con artistas tan grandes. Nunca hemos compartido escenario con ninguno de ellos, así que vamos a conocer a mucha gente. Es una primera experiencia de este nivel para nosotros, estamos preparando un concierto bastante fuerte.

Sobre los conciertos

Grandes exponentes latinos pisarán también el suelo arequipeño para ser parte del fin de fiesta por el 485 aniversario de la Ciudad Blanca, en la última fecha del Festival del Jardín de la Cerveza, el próximo sábado 27 de agosto, junto a nuestro querido Gian Marco y otros grandes como Mike Bahía, Rombai. Pueden conseguir las entradas aquí .

. El 29 de agosto, en Lima, se vivirá una noche llena de grandes éxitos musicales a cargo de Juanes, Fonseca y We The Lion en Arena Perú. Pueden conseguir las entradas aquí .

. El Festival Apufest celebra su octava edición por todo lo alto y con los mejores representantes de la música latina nacional e internacional este 30 de agosto. Después de dos años de pandemia y difundir la experiencia Silent Concert, Apufest regresa en su formato tradicional con un sonido potente y con capacidad para recibir a más de 14 mil personas. We The Lion es la encargada de la apertura de este mágico show. Pueden conseguir las entradas aquí .

(Foto: @wethelionmusic).