Alejandro Sanz presenta la portada de su nuevo álbum y revela la fecha de lanzamiento

Los fanáticos de Alejandro Sanz no pueden estar más emocionados ya el que cantautor español acaba de presentar la portada de su nuevo álbum, titulado “El Disco”, y también ha revelado la fecha de su lanzamiento.

Alejandro Sanz utilizó su cuenta oficial en Twitter para compartir la imagen en la que aparece vestido completamente de negro y usando zapatos en color blanco; sin embargo, hay un detalle que llamó la atención.

Y es que el intérprete de “Corazón partío” y ganador de más de 23 premios Grammy, aparece con los brazos abiertos hacia los costados, a la altura de sus caderas, y con las manos manchadas de pintura roja que gotea en el piso que es blanco también.

“El Disco”, en el que Alejandro Sanz trabajó con los productores Julio Reyes y Alfonso Pérez, saldrá a la venta el próximo 5 de abril y es el álbum número 12 del español, que llega tres años después de “Sirope” su última producción musical.

Alejandro Sanz anunció que estaba trabajando en esta nueva producción musical a mediados de 2018. “El Disco” contiene una colección de canciones de estilos muy variados y fusiones de sonidos como el pop, urbano, flamenco y salsa.

Si bien no se sabe la cantidad exacta de canciones que tendrá “El Disco”, Alejandro Sanz ya adelantó algunas como "No tengo nada" y "Back In The City", junto a Nicky Jam, y también anunció que incluirá una colaboración con Camila Cabello.