La discográfica Columbia Records acaba de lanza el primer sencillo nuevo de Billy Joel en décadas, ‘Turn the lights back on’. Está disponible en todas las plataformas e impreso en vinilo de 7″ de edición limitada, los fanáticos pueden escucharlo y comprarlo en este enlace. El sencillo viene junto con un video con letra en el canal oficial de YouTube de Billy. El sencillo fue producido por el compositor y productor nominado al Grammy Freddy Wexler y escrita por Wexler, Arthur Bacon, Wayne Hector y Joel.

El seis veces ganador del premio Grammy, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y homenajeado del Kennedy Center, presentó su nueva canción en el escenario de los Grammy 2024, el pasado domingo 4 de febrero.









Billy inicialmente aludió a la canción en TikTok, luego de su debut en la plataforma. Ahora, ofrece una melodía clásica al estilo del cantante, con todo su sonido característico, y marca el comienzo del siguiente capítulo de su historia. En la letra, pregunta: “¿Esperé demasiado... para volver a encender las luces?”.

Billy Joel sigue siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos y un narrador generacional sin comparación. Además de vender más de 160 millones de álbumes en todo el mundo y emerger como “el cuarto artista solista con mayores ventas en los Estados Unidos”, ha obtenido seis premios GRAMMY de 23 nominaciones.









Entre docenas de elogios, obtuvo su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores en 1992, al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999 y al Salón de la Fama de la Música de Long Island en 2006. Además, se convirtió en la “Persona del Año” de MusiCares en 2002 y recibió el Kennedy Center Honors en 2013.

Haciendo historia, su doble diamante Greatest Hits – Volumen I y Volumen II se destaca como “el sexto álbum más certificado de todos los tiempos”. Éxitos como “Piano Man”, “Uptown Girl” y “We Didn’t Start The Fire” han resonado a lo largo de las épocas, e incluso lo han consagrado entre los mejores artistas de Spotify. Tras su actuación número 100 con entradas agotadas en el Madison Square Garden, el estado de Nueva York (su hogar) declaró el 18 de julio “Día de Billy Joel”. En 2024, comparte su primera canción nueva en décadas, “Turn the lights back on”.





